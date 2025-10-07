Tarot de Mavé para libra, piscis y más: lectura de cartas del 6 al 12 de octubre

SAGITARIO: Repasa en su memoria los últimos seis meses… Lo primero es el asombro, el tiempo ha pasado demasiado rápido. Lo segundo, usted se ha sacudido fuertemente con el fin de borrar malos recuerdos que persisten y revolotean como mariposas negras… Al lado de esto reafirma su decisión inquebrantable de aprovechar los días, todos los días. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tarot para libra

Su vida ha estado a punto de salirse de cauce por acontecimientos inesperados, reacciones insólitas de algunas personas y varias sorpresas; pepitas de luz que entran por la ventana y lo deslumbran… Su vida, ardiente, como lava de volcán, que atraviesa el valle, es un espectáculo de luces y color y así seguirá. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.

Tarot para Escorpión

Consciente de favorecer la libre expresión suele ser parco y prudente en las discusiones… Esta semana intervendrá más de lo acostumbrado pues subirán de tono las descalificaciones, insultos y el matoneo. Este desmadre que usted no consiente muestra lo peor de cada quien y de la sociedad; es basura esparcida que les cae a todos. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Sagitario

Gracias a la amabilidad de varias personas se siente reconocido y feliz… Algunos a quienes les gustaría ser objeto de las mismas manifestaciones afectuosas que usted recibe, deben saber que son la respuesta a su trabajo, solidaridad y buen trato con los demás; camina al lado de otros y acompaña. Esto suena fácil en las palabras pero es dificilísimo en la práctica. Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.

Tarot para Capricornio

Este año resolvió abrirse a lo que la vida trajera, desechando las fantasías futuras que a veces anidan en su cabeza y le impiden aprovechar el presente. Está a punto de terminar varios proyectos con éxito; muy cansado del esfuerzo sostenido anhela tener muchos recreos durante el próximo año. Y a juzgar por el diez de copas del Tarot, así será. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Acuario

Es inhumano considerar que son otros, más allá del océano, quienes reciben los golpes mortales y con quienes, por pertenecer a otras geografías, no hay nada en común. Resuenan, entonces, las palabras de Almudena Grandes: “Porque su suerte no le importó a nadie… porque el mundo entero escogió mirar hacia otro lado”. Usted está convencido de que ante la locura del mundo no se puede ser indiferente. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Piscis

Algunos de sus interlocutores tienen una visión idealizada del mundo y del prójimo; concluyen que lo que sucede está bien y que todas las personas obran de buena fe… Sus interlocutores se quedaron en el mundo de la infancia habitado por hadas, duendes, ogros que se volvieron dulces y brujas que jamás hicieron maleficios. Usted, en cambio, necesita cuidar que no se le vaya la mano en su realismo contundente, que ve la vida como es. Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.