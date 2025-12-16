Tarot de Mavé para Sagitario, Acuario y más: lectura de cartas del 15 al 21 de diciembre

CÁNCER: Sus memorias de esta época son un recuento de alegrías; días excitantes a la espera del nacimiento el 24, la llegada de los reyes magos por el desierto, trayendo oro, incienso y mirra. La Navidad, época de vacaciones, mañanas heladas, juegos en el bosque, almuerzos a la orilla de un río que tenía agua limpia y estaba rodeado de sauces… En sus memorias de la Navidad no había tanta acumulación de cosas ni el afán de adquirir y mostrar. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta. Foto: Archivo Particular

SAGITARIO

En un momento sintió que los problemas eran muy difíciles de resolver; adquirió después nuevos bríos; no permitirá que el techo le caiga encima y lo aplaste. Buscará salidas inteligentes con mucha serenidad; no se quedará en el rincón con los brazos cruzados, aguantando los autoritarismos de quienes abusan del poder, sobre la base de que aquí mando yo. Velas rojas, muchas velas rojas.

CAPRICORNIO

Era cuestión de conversar… Salieron a la luz diversas inconformidades y reclamos, expectativas fallidas y desilusiones. En sus conversaciones quedó claro que siempre hubo intención de solucionar los problemas por las buenas, sin profundizar las zanjas; quedó claro también que la confrontación constante malogra la vida. En su trabajo regresará la armonía. Velas rojas, muchas velas rojas.

ACUARIO

Tiene varios proyectos para el próximo año, a pesar de que algunos le pidan ir con cuidado y le digan que lo mejor sería quedarse quieto como una momia egipcia. En este último trimestre usted ha tenido fuertes sacudidas que lo desacomodaron y despertaron… Tan pronto empiece el 2026, se moverá sin esperar a que el tiempo pase y las cosas mejoren; seguirá haciendo camino al andar. Velas rojas, muchas velas rojas.

PISCIS

En esta Navidad se acompañará con quienes le han tendido la mano; agradecerá su afecto; no tarareará villancicos que no sabe, no se los aprendió nunca; no irá a reuniones multitudinarias, prometiéndose que será la última vez; no se desgastará en risas falsas ni hipocresías. Todo con el fin de honrar esta época que propicia la sinceridad de corazón y acerca a los hombres de buena voluntad. Velas rojas, muchas velas rojas.

ARIES

Resultó metido en varios enredos por cuenta de los provocadores que no descansan en Navidad; siguen haciendo daño… Pasan por su mente varios personajes que cruzan líneas rojas, no respetan las reglas ni la convivencia, explotan y maltratan; no es su caso. Después de aclarar los enredos -cosa que hará el miércoles- se liberará de señalamientos injustos y personas que no valoraban su presencia. Velas rojas, muchas velas rojas.

TAURO

Usted siente que este año ha pasado muchos días en una caravana ruidosa por caminos culebreros, sorteando dificultades y peligros… En esta Navidad espera contemplar el paisaje, apreciando la luz blanquísima de diciembre y su bienvenida pausa. Se alejará de la tensión, la zozobra y la costumbre de estar atento a la desmesura y la necedad. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.