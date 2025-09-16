Tarot de Mavé para Virgo y más: lectura de cartas del 15 al 21 de septiembre

TAURO: Aboga por el buen uso de las palabras para nombrar lo que pasa y también las emociones. Que las palabras salgan del fondo y derrumben muros de contención. Usted es consciente de lo que dice y dicen los demás, de la importancia de las palabras que según Roberto Burgos: “Son como las monedas: mientras más se usan menos valen y nadie sabe qué nombran, qué quieren decir”. Foto: Cortesía

Tarot para Virgo

A su lado hay manos abiertas, voces y complicidad… Sus amigos construyen con usted un lazo que se fortalece en el compañerismo. Sabe que el afecto es fruto del cuidado paciente como el que necesitan las rosas del jardín. En palabras de Tomás González: “Uno debe escoger muy bien a quienes van a acompañarlo a esos lugares de alegría y magia”. Velas rosadas, muchas velas rosadas, sin falta.

Tarot para Libra

Algunos proyectos llegaron a un punto muerto… No ha desistido por temor a que lo señalen por no haberlos supervisado; sostengan que se ha equivocado de principio a fin y ha seguido por arrogancia, tan de moda en estos días. No hay razón para temer a la crítica; ha hecho todo lo que estaba a su alcance. Las cosas resultarán la próxima vez. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Escorpio

A su alrededor hay afán por terminar las cosas y mucha obsesión por mostrar resultados, lo cual contrasta con su lentitud… Usted no caerá en la trampa: no se dejará arrastrar por la premura y revisará los detalles con juicio sin permitir que la presión lo obnubile. Lo único que le importa es hacer las cosas bien; conoce ampliamente las consecuencias de la chabacanería. Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.

Tarot para Sagitario

Le preocupa que el mundo se acabe por desastres naturales, guerras y personajes impresentables al mando. Le preocupa que las relaciones de amor o amistad se rompan; le preocupa también que el fin del año ya se sienta como el galope de caballos salvajes. Son preocupaciones demasiado humanas de las que no habla; son preocupaciones que lo ponen de cara a la finitud de la vida. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Capricornio

Tergiversan sus palabras y usted acaba diciendo lo que no dijo y suscitando reacciones furiosas que no responden a su forma de actuar… Esta semana algunos le reclamarán pues al parecer se refirió a ellos de manera despectiva. Después de las averiguaciones de rigor, concluirá que lo tergiversaron. Aclarará, entonces, las falsedades sin que le tiemble la voz. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Tarot para Acuario

Se volvió temeroso para tener proyectos, incluso recreativos; no alienta, por ejemplo, la idea de viajar ni cerca ni lejos. Su campo de acción se redujo, lo cual está influyendo en el alcance de sus propuestas que se pueden volver parroquiales… Es como si esperara alguna señal sobrenatural para moverse sin temor a los resbalones, las caídas y las sombras que impiden el paso. Recuperará la seguridad. Velas azules, muchas velas azules, sin falta.