Tarot gratis de Mavé: del 06 al 12 de abril

Aries: El papá Noel corre en su trineo por la montaña helada y la sensibilidad de la mayoría de las personas está a flor de piel… Definitivamente, diciembre es un mes distinto; es la época del año, por ejemplo, en que los ejércitos más encarnizados y los hombres más fieros piden una tregua, mientras tocan las campanas. Usted se conmoverá con el amable espíritu de la Navidad.

Foto: Archivo Particular