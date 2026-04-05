Tarot gratis de Mavé: del 06 al 12 de abril

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Mavé
05 de abril de 2026 - 07:30 p. m.
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Aries: El papá Noel corre en su trineo por la montaña helada y la sensibilidad de la mayoría de las personas está a flor de piel… Definitivamente, diciembre es un mes distinto; es la época del año, por ejemplo, en que los ejércitos más encarnizados y los hombres más fieros piden una tregua, mientras tocan las campanas. Usted se conmoverá con el amable espíritu de la Navidad.
Foto: Archivo Particular