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Tarot de Mavé

Tarot gratis de Mavé: del 16 al 22 de marzo

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Mavé
15 de marzo de 2026 - 07:30 p. m.
PISCIS: Su hipersensibilidad… Usted siente el calor, el frío, las ventiscas y los dolores del prójimo. A veces quisiera no sentir como las piedras para no conmoverse; pero son más las veces en que su hipersensibilidad le da motivos de alegría: lo acerca a los demás y lo compromete con el futuro del mundo; no es indiferente. Dos velas naranjas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche
Foto: Archivo Particular

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