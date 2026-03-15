Tarot gratis de Mavé: del 16 al 22 de marzo

PISCIS: Su hipersensibilidad… Usted siente el calor, el frío, las ventiscas y los dolores del prójimo. A veces quisiera no sentir como las piedras para no conmoverse; pero son más las veces en que su hipersensibilidad le da motivos de alegría: lo acerca a los demás y lo compromete con el futuro del mundo; no es indiferente. Dos velas naranjas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche

Foto: Archivo Particular