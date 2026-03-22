Tarot gratis de Mavé: del 23 al 29 de marzo

Aries: Mantiene su disposición de encontrar salida a los cuellos de botella; la principal razón de los problemas es que sus colegas olvidan lo dicho, no cumplen lo acordado, cambian de parecer y se hacen los locos… Usted está a punto de concluir que en este comportamiento reiterativo de sus colegas puede haber algo oscuro. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

Foto: Archivo Particular