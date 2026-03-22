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Tarot de Mavé

Tarot gratis de Mavé: del 23 al 29 de marzo

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Mave
22 de marzo de 2026 - 07:30 p. m.
Aries: Mantiene su disposición de encontrar salida a los cuellos de botella; la principal razón de los problemas es que sus colegas olvidan lo dicho, no cumplen lo acordado, cambian de parecer y se hacen los locos… Usted está a punto de concluir que en este comportamiento reiterativo de sus colegas puede haber algo oscuro. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.
Foto: Archivo Particular

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