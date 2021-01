Así será 2021 para cada uno de los doce signos del zodiaco.

CAPRICORNIO

No correrá para dejar atrás el 2020 que pasó quemando el pavimento, todavía hay chispas. De acuerdo con el Carro, el arcano número VII del Tarot, irá paso a paso, observando con cuidado, sopesando las circunstancias antes de tomar cualquier decisión. Durante el primer trimestre las decisiones serán sencillas con el fin de ordenar su vida revuelta, enderezar las fichas sobre el tablero. Si antes combatía las fantasías que ofuscan el juicio, este año lo hará con mayor razón; para salir del hueco es preciso tener en cuenta la realidad. Reconocerá los pequeños oficios como fuente de realización antes que los proyectos descomunales, muchas veces destinados al fracaso.

El propósito es liberar su mente del miedo que hizo estragos, volver a confiar; quiere ver la luz del día y sembrar una vida nueva. Su relación amorosa no sufrirá más las interferencias de su trabajo obsesivo, no habrá reclamos. Aprendió que un día, en marzo o en cualquier mes, el tiempo se acaba y los amaneceres, que se dan por sabidos, se los lleva el viento. Seguirán la conciencia del presente y la prudencia al escoger el camino y planear el futuro. Usted entendió que se abrieron nuevos rumbos; las consecuencias de la pandemia son como las que deja la guerra. Queda la esperanza de que esto no vuelva a pasar… Entendió que los seres humanos sí podemos acabar con el planeta con voracidad y rapidez; estamos acabando con animales, ríos, selvas extensas y bosques. La pandemia puso al descubierto valores que se reconocerán lentamente como la estrella que guió a los reyes magos, y que también lo guiará a usted. Velas amarillas, muchas velas amarillas.

ACUARIO

Tendrá conversaciones acaloradas en su familia y en su trabajo para definir prioridades de común acuerdo. No consentirá posiciones rígidas, prejuicios de los que varios se enorgullecen o la hipocresía. El año que acaba de terminar se distanció de algunas personas y se abrieron brechas que no quiere cerrar. Para qué mantener relaciones con quienes no comparten su filosofía de vida y esperan que usted piense, sea como ellos y los obedezca… No caerá en las redes de los mentirosos que seguirán pasando por su lado, porque con usted tienen la batalla perdida. Les abrirá los ojos a sus compañeros de trabajo con el fin de que abandonen la ingenuidad que alguien convirtió en “virtud”, pero conduce al desastre… Preguntará hasta esclarecer cualquier tema y reivindicará la pregunta como derecho con el fin de llegar al fondo.

No responderá por tareas ajenas, los demás tendrán que asumir sus actuaciones, no importa que pongan el grito en el cielo, estaban acostumbrados a que los cargara sobre los hombros mientras tarareaban una canción. Su relación amorosa se fortalecerá entre conversaciones y risas, nada de solemnidad. Los sueños nocturnos que fueron importantes en 2020 para desahogar las tensiones tremendas y le dieron luces sobre su vida afectiva seguirán inspirándolo. No ha sido fácil mantener la cordura en medio del desplome y no será fácil. Cuando se sienta a punto de perder la razón -siempre habrá un motivo- respirará profundamente y en cada inhalación y exhalación, uno, dos, uno, dos, recuperará el equilibrio. Velas azules, muchas velas azules.

PISCIS

Oirá los deseos para el nuevo año esperando que el velo se corra y descubra la alegría. Retomará antiguos proyectos con optimismo moderado, el optimismo exagerado quema. No será una opción mirar los toros desde la barrera ni quejarse, sin hacer nada, por el mal rumbo del país o del mundo; tampoco servirá anclarse en que el pasado fue mejor y el mundo se enloqueció por el derrumbe de las buenas costumbres. Mantendrá su independencia en medio de olas extremistas en pugna; nunca le ha interesado ser parte de las manadas que otros manipulan. En distintos continentes varios ejemplos han demostrado la soberbia y el peligro que representan pequeños hombres elevados a la categoría de ídolos. Como no puede ser así, en muchos, incluido usted, se despertó el coraje con el fin de oponerse. Tendrá tiempo para pensar, pasear adentro de su casa y dejar en su agenda días en blanco, sin sentirse culpable; se liberó de muchos compromisos inútiles, no le interesa volverse a poner la soga al cuello.

Podría vivir con frugalidad, paseando por jardines, en el grado máximo de elevación, mientras algunos, víctimas de ambiciones insatisfechas, están en el purgatorio, otros más voraces están en el infierno. Es consciente de que nada es igual a pesar del ruido de la calle, que la semana siga de domingo a domingo, los presurosos griten su afán, los codiciosos exhiban su barril sin fondo y los desalmados no sientan vergüenza. Todavía le duelen muchas imágenes del 2020: la naturaleza ardiendo, los huracanes arrasando, los débiles cruzando el mar en medio del desamparo. Por último, el amor tocará a su puerta para experimentar en carne propia las palabras de Lope de Vega: “Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso… esto es amor, quien lo probó lo sabe”. Velas rosadas, muchas velas rosadas.

ARIES

Usted no puede cantar victoria, todavía hay coletazos tristes. Quienes antes circulaban sin mayor importancia pasaron a ser su apoyo. Otros han estado en la primera línea, velando por la salud y la vida, como verdaderos héroes. También hubo desentendidos, preocupados únicamente por sus cosas; de pronto había sido así y usted los disculpaba pero su indiferencia lo hizo reaccionar y salieron de su vida: no vale que estén presentes en la gloria si a la hora de la verdad dan la espalda. En el trabajo sus colegas alentarán la idea de que no sirve nada de lo anterior, hay que empezar de cero, ser originales. Para usted, en cambio, se trata de retomar antiguos proyectos que estaban bien concebidos, en los que muchos invirtieron su conocimiento y su tiempo.

No le importará que otros se concentren en oficios de peso y le encarguen tareas aparentemente menores. A mediados del año, cuando empiece a tener logros en los proyectos dormidos, estará en primera plana y desbancará a los oportunistas. Algunos lo presionarán para que vaya rápido, pero caminará lento, convencido de que la crisis del mundo en el 2020 demostró que la finalidad no era la premura. Se distanciará de las corrientes fanáticas que roban el alma. Obrará a conciencia y podrá dormir tranquilo cuando el reloj dé las diez o las doce. Velas amarillas, muchas velas amarillas.

TAURO

Su Tarot empieza con el Sol, el arcano número XIX, que calentará sus músculos entumecidos por el frío, el mar no bramará en la noche, no hará doler los oídos. Usted disfrutará pequeños actos libres, la cercanía afectiva, abrir la puerta y asomarse sin miedo al enemigo que se esconde en las superficies de las mesas, los pomos de las cerraduras, las manos amigas y lo hizo recordar muchas veces el poema de Salinas: “Hay golpes en la vida tan duros, yo no sé”… Respaldará a otros para que exijan sus derechos y garantías para sus vidas; la vida no puede seguir en manos de los desalmados, como parece anunciar un destino trágico. El mundo sí evoluciona después de experiencias durísimas, de manera que la única forma de vivir después del bisiesto 2020 será evolucionar, sin la compulsión consumista.

Para qué seguir atrapado en una montaña de cosas, en el túnel de las mercancías; para qué responder únicamente al valor de las monedas. Al presentir el fin del mundo la humanidad volvió sobre la ciencia, la filosofía y el arte que reafirmaron su importancia para entender los reveses y reorientar el futuro. Usted echó mano de estas posibilidades con el fin de resistir y lo seguirá haciendo durante este año que recién empieza. Las personas con voz, capaces de expresar sus desacuerdos y defender sus puntos de vista, serán sus interlocutores. Tendrá cerca a estos hombres y mujeres valientes, responsables de que la tierra siga dando vueltas como desde el primer día; la creación no ha terminado. Y el mes de octubre será inolvidable, sobre todo en la víspera de la fiesta de Todos los Santos. El amor, el amor… Velas amarillas, muchas velas amarillas.

GÉMINIS

Usted estuvo en el ojo del huracán: no podía dejar pasar los señalamientos que apuntaron a dañar su buen nombre y debilitar su liderazgo. No se dejó arrinconar contra la pared, dio la cara, destapó sus cartas y expresó sus objeciones sin atropellar a nadie. Algunos confundieron su nobleza con debilidad y por este error le pedirán excusas… En el primer trimestre hará un balance, reconociendo lo que no hizo bien y hubiera podido hacer mejor, pero contrario a su autocrítica severa será compasivo. No perdió la cordura ni la calma, no salió corriendo para nunca más volver. Le dará la bienvenida a un trayecto menos inquietante. Como tiene ganas de descansar, ojalá oyendo el sonido del mar, tomará vacaciones frecuentes, algo insólito, con el fin de recuperar su energía y los sueños que escondió debajo de la almohada y ha sentido miedo de perder, apabullado por el peso de la realidad, en la que el horror no da tregua.

En fin, pudo salir de la burbuja de sus problemas para ayudar a otros que reconocen sus gestos de buena voluntad y entrega. Seguirá enamorándose de su pareja, descubriendo cosas que le gustan, avivan el deseo y ahuyentan la rutina, a la que tanto teme. En abril habrá campanas al vuelo, estremecimientos y rosas amarillas. De acuerdo con el seis de espadas del Tarot, muchas imágenes de 2020 se quedarán en su mente: las plazas de las ciudades completamente vacías, los animales recorriendo las calles y las personas en las ventanas con la cara oculta, en distintos lugares del planeta, añorando la libertad y la vida. Muchas veces ha recordado el cuadro de Munch: el grito-mueca de un hombre que se agarra la cabeza en el camino del espanto. Su deseo para 2021 es no escuchar ese grito. Y parece que el universo atenderá su clamor, los árboles seguirán en pie, el bosque alojará a las aves que volverán a conversar en su personalísimo lenguaje y las cosas mejorarán. Velas amarillas, muchísimas velas amarillas.

CÁNCER

Siguen las preguntas sobre qué quiere hacer, qué puede hacer y si conviene seguir con viejos proyectos. Su trabajo no interferirá en su relación amorosa, no tendrá la mente ocupada con cálculos y proyecciones estadísticas, la vida no se irá en eso. Descubrió la importancia de pequeñas alegrías, esos ratos echando globos por la ventana, el silencio; también ha estado en contacto con el miedo del que es difícil escapar y le cambió el carácter a las ciudades que se volvieron vacías. Usted aprendió de lo visto en imágenes tremendas y de lo experimentado. Y, en conclusión, vivirá a su manera de acuerdo con lo que piensa, siente y quiere, se concederá la importancia que merece y aprovechará el tiempo apreciando los cambios de luz, un aguacero, la seguridad de llegar a su casa y sentir que tiene un lugar en el mundo, porque no está condenado a andar errante.

Es consciente más que nunca de la urgencia de cambiar muchas cosas, por lo que se empeñará en esto abandonando la pasividad. Qué satisfacción confirmar que reacciona, no lo pueden manipular, vaya más allá de lo que le muestran, su desconfianza no lo deja caer en trampas. Qué satisfacción descubrir que muchas personas como usted se despertaron en la pandemia, dejaron de pensar que era a otros a quienes les correspondía cambiar las cosas y abandonaron la indiferencia. Encontrará la tranquilidad en compañía de quienes han estado a su lado y no claudicaron en la tempestad. Volverá a sentir por su pareja los estremecimientos del primer día cuando el color del cielo cambiaba con sus emociones agitadas. Ahora necesita tiempo para seguir entendiendo las cosas que pasaron y le pasaron, y asimilar que más allá de cambiar la forma de relacionarse, de trabajar y los hábitos de higiene cambió su esencia. Como en el poema de Neruda: “Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”. De acuerdo con la reina de espadas, 2021 será un año de transición… Velas rojas, muchas velas rojas.

LEO

En su trabajo se exigirá y exigirá resultados, no para regresar a viejas ideas, que ya no sirven, sino para ver los problemas con otro enfoque de las necesidades y la vida. Y como la historia se repite, se tropezará otra vez con quienes son reacios al cambio e insisten en volver a fórmulas gastadas y desconocer su liderazgo, y sostendrán cómo lo sensato y oportuno que usted propone no sirve. De todas formas, obligará a pensar a sus colegas, dados al facilismo, para no repetir el libreto. Al principio, por el malestar que le producirá tanta animadversión, tendrá ganas de claudicar y que pase lo que sea… Después analizará con cabeza fría, porque está obligado consigo mismo a decir lo que piensa, expresar su inconformidad y desmontar la farsa de quienes han sostenido, pidiendo aplausos, que en su trabajo todo marcha divinamente, tapando desacuerdos, fisuras graves e injusticias en el reino de la opacidad. No le interesa mantener ese estado de cosas. No se planteará la situación en términos de ganar, cortando cabezas, pero ganará y a sus opositores no les quedará más remedio que aceptar su liderazgo.

Usted sabe para dónde va, no le interesa apagar incendios con una visión de corto plazo y concibe escenarios futuros. Practicará la mesura, le parece que acumular riqueza hasta desfondar los bolsillos, explotar la tierra hasta acabarla, contaminar el aire y el agua, talar los árboles hasta destruir la selva, hacer que los animales huyan despavoridos de sus refugios y rendir culto al dinero, mostraron en 2020 su peor cara. Algunos también mostraron su desinterés e incapacidad para leer el nuevo mundo que se asomaba en medio de la catástrofe. Anhelará un camino más humano y civilizado antes de que otra calamidad paralice al mundo. Muchos piensan como usted y llegó la hora de que se manifiesten, decididos a rescatar utopías que son el camino y a desempolvar ideales de amor y paz que evocan verdaderas revoluciones. Velas rojas, muchísimas velas rojas.

VIRGO

Su relación amorosa se afianzará. Llegará a acuerdos con el fin de que los dos estén en la casa sin pisarse los talones, se escuchen sin imponer los respectivos puntos de vista, lo que yo dije es así y punto, y se acabarán los ultimatos que mataban cualquier conversación. Cuidará su relación como un buen jardinero que sabe cómo sembrar las plantas, vigilar su crecimiento, que las hojas no pierdan el verde y estén a salvo de las plagas. El año pasado confirmó la importancia del amor, sobre el que seguirá aprendiendo en los libros, en sus exploraciones de vida y en sus conversaciones. Ha sido su preocupación desde la adolescencia, cuando deshojaba margaritas preguntándose si lo querían o no, si iba a recorrer el camino solo o si tendría la fortuna de los hombres y las mujeres que se descubren en los ojos de su pareja. Ha aprendido sobre sí mismo y los demás, si antes tenía fama de psicólogo principiante ahora la tendrá de psicólogo graduado. El año pasado conoció las caras verdaderas de familiares y amigos, lo que estaba oculto se reveló y supo quiénes están a su lado, hubo sorpresas… Su propósito es conservar la estabilidad afectiva que le permitirá ayudar a otros, recuperar la confianza y avanzar en la reconstrucción de sus vidas y de la vida colectiva, vapuleadas por el azar.

Su buen desempeño laboral será reconocido a mediados del año con derecho a estar en la primera fila, muchos elogiarán su entereza para sobrevivir al derrumbe. Después de recuperar su economía estará en mejor condición para enfrentar el destino que nunca descubre sus cartas por completo. Usted está convencido de que después de tanto horror y tristeza no tiene sentido alimentar odios ni atizar peleas, el mundo necesita compasión, mucha compasión. Y con este convencimiento se levantará todas las mañanas anhelando encontrar levedad y poesía, menos tragedia… En palabras de Italo Calvino: “Lo que muchos consideran la vitalidad de los tiempos, ruidosa, agresiva, rabiosa y atronadora, pertenece al reino de la muerte, como un cementerio de automóviles herrumbrosos”. Velas amarillas, muchas velas amarillas.

LIBRA

Según el seis de copas del Tarot, usted agradece estar vivo a pesar de la pandemia, el invierno fuertísimo que azotó pueblos y ciudades, y la voracidad de quienes no cedieron en su ambición. Recuerda 2020, un año que partió el mundo e hizo derramar lágrimas en la ventana con pequeños intervalos de júbilo. Su meta no es acumular más ni correr sin propósito. Es consciente de que los peligros siguen y a riesgo de caer en el pensamiento mágico prenderá incienso, mucho incienso, para aplacar el destino que muchas veces es “una lluvia de fuego”, como decía Dante. En su trabajo se preocupará por el ser humano, ni frías máquinas, ni robots, ni hombres fríos que cumplan sus tareas como autómatas. Izando una bandera blanca abogará por un mundo incluyente, combatiendo prejuicios de género, color, credo religioso y más etcéteras.

La violencia tiene que parar, no más miedo en calles, ciudades y represas, a la orilla del mar. Señalará a los tiranos que pretenden seguir imponiendo su ley de hierro y recuerdan la carta del Tarot: la torre en llamas, con sus prisioneros, hombres y mujeres, saltando al vacío… No permitirá discusiones en las que unos les muestren los dientes a otros y sobresalgan los ególatras que tiran la puerta y no reconocen a nadie más que a sí mismos, con su narcisismo reflejado en el estanque. Está convencido de que la finalidad del género humano no es seguir abriendo las puertas del infierno. Estará rodeado de pocas personas que lo entienden, respetan su libertad y lo ayudan a superar sus inseguridades para no quedarse lamentando la mala suerte. Si hoy se atreve a hacer la señal de la victoria, recordando a la Victoria de Samotracia, esa escultura magnífica que extiende sus alas de piedra, es gracias a las personas solidarias que estuvieron a su lado. En julio estará listo para empezar nuevos proyectos, después de caminar muchas horas al aire libre, con el fin de revisarlos una y otra vez. Y serán proyectos nuevos, no tendrán nada que ver con el pasado. Velas rojas, muchísimas velas rojas.

ESCORPIÓN

De acuerdo con la reina de copas del Tarot, usted ha tenido mucho tiempo para darse cuenta de sus errores -veniales, hay que decir-. Se dio cuenta de las veces que dejó pasar el amor como pasan las nubes, las tardes en que desaprovechó milagros como respirar al aire libre, tantas veces que perdió el tiempo convencido de que lo tenía hasta la eternidad, y con esta misma creencia encontraba excusas para dejar todo para después. Vivir es un milagro, esto lo entienden sabios y poetas, también lo entienden personas como usted. El año pasado fue consciente de cómo, a pesar de estar cercados por pandemias, huracanes y violencias, los seres humanos no podemos renunciar al optimismo. Es una obligación ética, así el mundo muchas veces sea un valle de lágrimas y los seres humanos nos volvamos sombras. Tomará partido sobre lo que le gusta y no le gusta, cree y no cree, puede respaldar o rechazar.

Ser parte del rebaño de la conveniencia es fácil, lo difícil es estar en la otra orilla y usted estará ahí, como una persona libre, de naturaleza contestataria, que levanta ampolla. Animará el pensamiento crítico haciéndoles ver a quienes lo rodean el peligro de repetir historias mentirosas y creer en cuentos chinos. Los tumultos inconscientes han estado a punto de acabar con el mundo, que puede acabarse, usted lo sabe. La tristeza puede cubrirlo de repente, el desamparo puede ser infinito, la maldición puede alargarse y todas las estaciones del año pueden convertirse en duros inviernos. Como ya conoce este paisaje redoblará su amor por la vida. Y actuará en consecuencia durante los próximos 12 meses que ya empezaron… Velas amarillas, muchas velas amarillas.

SAGITARIO

De acuerdo con la Torre, el arcano número XVI del Tarot, lo sucedido lo ha llenado de preguntas y obligado a buscar respuestas montaña arriba. Lo ha hecho replantearse en el afecto y el trabajo con la intención de ser sincero, cueste lo que cueste, llegue a donde llegue; no más mentiras. Para qué seguirse engañando si reconoce lo que no funciona. En 2020 el mundo mostró realidades que evocaron fantasías apocalípticas. Usted recuerda sus ganas de salir corriendo, para ninguna parte, que no había lugar seguro. Estar en contacto consigo mismo fue la puerta de entrada a un apasionante viaje al fondo, reconocía únicamente las virtudes de los demás, hablaba de último, a veces no hablaba. Y descubrió que podía enfrentar todo, también pudo ayudar a que otros lo hicieran, fue un consejero mayor. Durante varios días no supo para dónde iba, quería esconderse y que nadie lo buscara. El tiempo se convirtió en una sucesión de días iguales y noches en lo mismo, pero detuvo el impulso de huir y al final se sintió dueño de sí mismo, como no se había sentido en muchos años, cuando la prisa lo distanciaba de su ser.

En el cataclismo de 2020 descubrió su verdadero yo. Y después de esto no se le escapará lo importante, será lo único, lo demás pasará… No se distraerá con ruidos de panderetas, buscará el silencio que está lleno de voces, las voces de adentro. No delegará la responsabilidad de su vida en nadie ni culpará a nadie de sus errores, no esperará a que nadie lo libere de sus pesadillas ni le abra el camino. Gracias a la cautela aprendida no creerá en lo primero que le digan, no quiere que su cabeza se llene de ensoñaciones. Usted comprobará que no ser ingenuo mantiene a raya los fracasos, sobre todo en el amor. Allí no podía seguir sumando desdichas por su romanticismo exagerado que lo llevó a convertir demonios en ángeles de la guarda. Su amabilidad tendrá efecto sobre los demás, la amabilidad puede sanar el mundo, la aspereza y la amargura son la combinación de muchos males. En 2021 las campanas sonarán como un canto a la alegría. Y, durante el primer semestre, estará mucho tiempo en su casa, viajando con la imaginación… Velas azules, muchas velas azules.