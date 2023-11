Taylor Swift pospone concierto de este sábado en Río por temperaturas extremas

Taylor Swift tiene previsto realizar 6 conciertos en Brasil. Foto: EFE - SARAH YENESEL

Estos días se está llevando a cabo en Río de Janeiro el The Eras Tour de Taylor Swift. El viernes 17 de noviembre fue la primera fecha en el estadio Nilton Santos, de los seis shows que tendrá la cantante en Brasil. Pero, por la ola de calor extremo que atraviesa la ciudad y, según dicen los fanáticos, por varios errores de la organización encargada de la logística, falleció una seguidora de 23 años.

Al conocer el caso, en su cuenta de Instagram, Swift señaló que “con el corazón destrozado, digo que perdimos a una fan esta noche. No puedo explicarles cuán devastada estoy por esto. Esta es la última cosa que pensé que sucedería cuando decidimos traer este tour a Brasil”. (Lea: Taylor Swift se pronuncia ante la muerte de una fan antes de su concierto en Brasil)

Ahora, por el mismo medio, anunció que su show programado para este sábado 18 de noviembre sería pospuesto, debido a las altas temperaturas que atraviesa la ciudad. “Estoy escribiendo esto desde mi vestidor en el estadio. Se ha tomado la decisión de posponer el concierto de hoy debido a las temperaturas extremas en Río”.

Anunció, además, que la seguridad y el bienestar de sus fans, sus compañeros y su equipo de trabajo siempre tiene que ser y siempre será lo primero. Hasta el momento, no ha anunciado el día en el que se realizará el concierto. (Puede leer: Miss Universo 2023: ¿Cuánto dinero se lleva la ganadora y cuáles son los premios?)

La organización del evento, a cargo de la empresa Time For Fun (T4F), se ha convertido en blanco de críticas debido a una restricción para ingresar al estadio con botellas de agua, pese a las altas temperaturas. Por ejemplo, en la noche del viernes, la sensación térmica alcanzó los 59,3° Celsius.

El ministerio de Justicia brasileño, Flávio Dino, por su parte, publicó una resolución que obliga a la organización del evento a “garantizar el acceso gratuito de botellas de agua de uso personal al estadio y habilida bebederos o distribuir agua para el público”.

“Es inaceptable que las personas sufran, se desmayen, y hasta mueran por falta de acceso a agua”, apuntó Dino. (Lea también: Manuel Turizo le da un toque urbano al tema ‘It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas’)

