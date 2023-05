Tributo sinfónico a Aerosmith tras su anuncio de retiro de los escenarios

Integrantes de la agrupación de rock Aerosmith. Foto: Cortesía

Esta semana, la agrupación de rock Aerosmith anunció a través de redes sociales su retiro de los escenarios y el inicio de “Peace out”, su última gira, a partir de septiembre de 2023 y hasta 2024. Tras conocerse el anuncio, la Fundación 1+1 y la Orquesta Filarmónica de Medellín decidieron rendirle un tributo sinfónico a la banda estadounidense.

En el homenaje, que se realizará el sábado 20 de mayo a las 8:00 p.m. en el Teatro Metropolitano de Medellín, se hará un recorrido por los más de 50 años de carrera musical de Aerosmith, que incluirá temas como I Don’t Want to Miss a Thing, Crazy, Angel, Dream On y Fly Away From Here, entre otros.

Esa noche, la Orquesta Filarmónica de Medellín tocará en compañía de la banda de la Fundación 1+1, integrada por los cantantes Guillermo Ramírez, Eliana Piedrahíta, Alejandro Cuevas y Maribel Zapata; los guitarristas Santiago García, Pablo Castaño y David Escobar, el tecladista Cristian Hernández y el bajista Santiago Barrera. Los arreglos musicales están a cargo del director Juan David Osorio y el compositor Julio César Sierra.

Le invitamos a leer: Víctor Tarazona, detrás de la improvisación

La banda 1+1 también les han rendido tributo a otras agrupaciones de rock como los Guns N’ Roses, Queen, Soda Stereo y Pink Floyd, a quien le hicieron un homenaje musical el 18 de noviembre.

Aerosmith se fundó en Boston (Estados Unidos) en 1970, pero hasta el año siguiente terminaron de consolidarse sus integrantes: Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer y Brad Whitford.

La primera vez que la agrupación se presentó en el país fue en 2010 y un año después regresaron, pero desde septiembre de 2016 no han visitado Colombia. Su última presentación se realizó en el Parque Metropolitano Simon Bolívar, bajo su tour Rock N’ Roll Rumble Aerosmith Style 2016. Para esa oportunidad, anunciaron que aquello era su gira de despedida.

Lea más del mundo del Entretenimiento 📀🎞️🎤.