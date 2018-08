“Absentia”, el misterio en pantalla chica

¿De qué trata este nuevo show?

Absentia es un thriller de crímenes, inspirado en el estilo de aquellos dramas noruegos o casi europeos. Es algo así como The Killing, que estuvo en AMC y luego eventualmente en Netflix. La premisa básica es una mujer que fue asesinada mientras perseguía a un asesino en serie. Seis años después, su marido, que es agente del FBI, recibe una llamada. En el día del aniversario del asesinato, le dicen por teléfono que su esposa no está muerta y que tiene una hora para ir a buscarla.

¿Qué hace a “Absentia”, diferente de las demás series o “thrillers”?

Absentia definitivamente le presta más atención a la dinámica y al drama familiar que se desenvuelve a raíz de este misterio. Pasé mucho tiempo conociendo a mi “hijo” y a la mujer con la que me casé porque pensaba que mi “esposa” estaba muerta. Realmente nos esforzamos mucho por conocer a fondo los personajes, sobre todo el de la víctima, que es interpretado por Stana Katic. Yo creo que eso hace la gran diferencia; además, también investigamos sobre este tipo de casos en los que las personas piensan que sus parejas están muertas, y cuando están a punto de rehacer su vida, resulta que aparecen.

¿Cómo fue su experiencia con el equipo, especialmente con Stana Katic?

En realidad no conocía el trabajo de Stana (Katic), para hablar más específicamente sobre ella. Sabía que había hecho un episodio de Castle, pero nunca cruzamos caminos, ni hicimos escenas juntos. Fue muy divertido verla y formar parte de esto con ella, es una mujer increíblemente talentosa y la aprecio mucho.

¿Qué fue lo que más le llamó la atención cuando le propusieron su papel en “Absentia”?

Para mí, fue una gran oportunidad. Estaba terminando de hacer una película con Tom Cruise, Jack Reacher: Never Go Back, y yo estaba allí afuera buscando algo más, que me diera responsabilidades y retos como actor, porque quería probarme más aún. De hecho, esta es mi primera serie en la vida, aprendí y me divertí mucho haciéndola.

¿Qué fue lo más difícil de interpretar a un agente del FBI?

Todo. Las implicaciones que tuvo comenzar a crear este personaje afectaron mi salud, estaba perdiendo el sueño, y además no podía cuidarme como quería, porque debía enfocarme en todos los procesos por los que el personaje estaba atravesando. Es realmente difícil ser agente en el FBI, sobre todo por ese asunto político en el que están involucrados en la vida real.

¿Cuál fue su parte favorita de interpretar a Nick Douglas?

Ya sabes, lo interesante es que las cosas que encontramos son muy desafiantes, como el hecho de que un actor aparezca en diferentes lugares, a la derecha o a la izquierda. Creo que hay ciertas escenas en el programa en las que se usaron las herramientas adecuadas. Hay una escena, en el episodio 4, donde Stana Katic y yo terminamos en una habitación de hotel y estamos resolviendo cómo vamos a afrontar todo lo que se viene. Eso fue realmente emocionante, y al verlo de nuevo siento que salió muy bien.

¿Por qué piensa que las series “thriller” son tan exitosas en la televisión actual?

Creo que al público le gusta mucho este tipo de series por la incógnita de “¿quién lo hizo?”. El misterio siempre es ganador. A la gente le gusta tratar de resolver el caso. El misterio siempre tiene una magia que resulta ser adictiva muchas veces, yo pienso que por eso resultan siendo tan exitosas.

¿Cuál fue la parte más divertida de rodar esta serie?

Lo mejor de todo fue que conocí a personas increíbles, estuve rodeado de mucho talento y aprendí, tanto de mí mismo, como de este terreno de las series, que había sido hasta el momento completamente nuevo para mí.