El 20 de noviembre es el Día Nacional de los Psicólogos

“Acudir al psicólogo es enfrentarse con aspectos íntimos”

El Espectador

¿Qué significa para usted conmemorar los 70 años del Departamento de Psicología?

Es una oportunidad para recordar el trabajo de las personas que hicieron sus mejores esfuerzos para incorporar el desarrollo científico, la formación y el compromiso profesional de la psicología en diversos períodos históricos del país. A lo largo de estas siete décadas es posible reconocer la huella de la Universidad Nacional en las diferentes formas en las que hemos existido, primero como instituto, luego como facultad y finalmente como departamento.

¿Qué es lo más valioso del Departamento de Psicología hoy?

La diversidad de aproximaciones, no sólo en el abordaje de preguntas de investigación, sino en el manejo de los problemas que presenta la sociedad. Esta diversidad permite planteamientos muy interesantes desde perspectivas antiguamente consideradas antagónicas y que hoy son vistas como complementarias.

¿Por qué las personas aún le temen a ir al psicólogo?

Existe desconocimiento de los campos de acción de la psicología. Acudir al psicólogo es enfrentarse con aspectos íntimos, confrontar dilemas que se quieren evitar. El área clínica es comúnmente asociada a la presencia de condiciones patológicas que en la sociedad todavía son objeto de prejuicio. Si bien ese es uno de los campos en los que actúa la psicología, no es el único ni el de mayor alcance.

¿Qué formas de ayuda y acompañamiento brinda el Departamento de Psicología de la U. Nacional a la sociedad?

Son varios. El Servicio de Atención Psicológica (SAP) ofrece atención psicoterapéutica, orientación vocacional, psicoeducación y diferentes tipos de evaluación; el Laboratorio de Psicología Jurídica brinda servicios de valoración psicojurídica y forense a cargo de psicólogos especializados, con la participación de profesionales en formación; la Unidad Psicológica Integral (Upsin) ofrece asistencia psicológica a las víctimas de delitos, así como asesoría psicológica a operadores jurídicos.

¿Existe un Laboratorio de Salud Ocupacional?

Sí. Trabaja en el diseño y la validación de pruebas o aparatos de psicodiagnóstico para conocer el efecto de los procesos laborales sobre el trabajador, y el Laboratorio de Psicometría ofrece consultoría para la elaboración, aplicación e interpretación de pruebas para entidades públicas y privadas. El Departamento hace presencia en el Hospital Nacional Universitario con los servicios de neuropsicología clínica y psicología de la salud.

¿Qué consejo les daría a los jóvenes que quieren estudiar psicología pero aún no se deciden?

La psicología es una disciplina muy diversa, con múltiples campos de aplicación, que ha avanzado sustancialmente en la comprensión de la conducta y la cognición humanas, gracias a una provechosa asociación con otras áreas del conocimiento. Este avance se debe reflejar en el campo profesional con un abordaje bien fundamentado desde el punto de vista teórico y metodológico, por lo que se hace necesario seleccionar cuidadosamente el programa académico que ofrezca una formación de calidad. Es importante que los interesados en la psicología se informen bien acerca de las oportunidades profesionales que brinda esta carrera, pero también sobre los requerimientos académicos que implica, en tanto disciplina científica.

¿Por qué tiene tanta pertinencia la psicología en el esfuerzo de la sociedad colombiana por la reconciliación y dejar atrás el pasado de la violencia?

La psicología no se ha dedicado solamente al estudio del individuo y sus particularidades, sino también a las múltiples relaciones que establece con otros y, en general, con la sociedad. Estas relaciones, no siempre armónicas, han sido interpretadas desde diversas perspectivas de la psicología, y un escenario como el que se presenta en la actualidad permite la aplicación de todos estos conocimientos acumulados, no sólo para los llamados “actores del conflicto”, pues de una u otra manera la sociedad se ha visto permeada por los hechos de violencia que ha vivido el país a lo largo de su historia. No podemos ignorar que esta es también una importante oportunidad para incrementar nuestro conocimiento acerca de las formas de actuación de las personas en una situación particular, a través de la comparación con situaciones semejantes vividas en otros contextos históricos y sociales.