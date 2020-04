Vocera del Departamento Artístico del Teatro Nacional

Adriana Romero: “El teatro necesita al público en vivo”

Adriana Romero asegura que la principal preocupación del gremio actoral es el tema financiero, porque la mayoría no cuenta con un contrato estable. / Cortesía

Todos los sectores del país se han visto afectados por el COVID-19. ¿De qué manera ha impactado al gremio actoral?

La actividad teatral como la audiovisual, que también se hace en estudios o en locaciones con mucha gente, ha tenido que ser detenida y eso, sin duda, nos impacta a los actores, a los técnicos y, en general, a todos los que trabajamos en la industria teatral y audiovisual.

¿Cuáles son las medidas que el Gobierno Nacional ha tomado con ustedes para ayudarlos a solventar la crisis?

El Gobierno Nacional nos ha escuchado. Por parte del Ministerio de Cultura, hemos recibido unas encuestas para que midan de qué manera se va a ver afectado el sector, pero todavía no hemos recibido una respuesta efectiva desde el punto de vista económico. Entendemos que hay muchos campos que hay que cubrir, pero la cultura y el arte, sin duda, serán los más afectados.

¿Cuál es la principal preocupación del gremio actoral?

Es la misma que, probablemente, tenemos todos: cómo superar la situación económica, ya que ninguno de nosotros tiene un contrato laboral y, por lo tanto, si dejamos de trabajar, dejamos de percibir una entrada económica. La preocupación es enorme, la sociedad de gestión de actores tomó la decisión de dar una ayuda a cada uno de sus socios, que sin duda es un gesto maravilloso, pero que resulta muy poco para todo lo que hay que enfrentar en este momento. La vida de los actores es muy compleja.

¿Cómo es ser un actor en tiempos del COVID-19?

Afortunadamente, los actores somos seres muy creativos y en tiempos de crisis la creatividad siempre es una gran virtud, así que tenemos la capacidad de poder inventar formas diferentes de resolver los problemas y de contribuir con ello a la sociedad, compartiéndola por nuestras redes o con los medios de comunicación. Todo el Teatro Nacional se unió a la campaña #YoMeQuedoEnCasa. Es muy importante para todos mantener una buena salud mental, una buena actitud, comunicarnos con nuestros compañeros y amigos y mantener el ánimo alto.

¿Cuál es la importancia de este tipo de mensajes en la sociedad?

Es una verdadera muestra de responsabilidad social; es la manera en que nosotros, los artistas, apoyamos las iniciativas del Gobierno para que sean mucho más contundentes y efectivas. Somos conscientes de la capacidad que tenemos de influir en nuestro público y, por lo tanto, los mensajes que transmitimos para que la gente se quede en casa y haga caso a las medidas de prevención son necesarias.

¿En qué aspectos afectará el COVID-19 al Teatro Nacional?

Nos sostenemos completamente de la taquilla que se percibe de la venta de sus funciones y al no tener público, las entradas son muy pequeñas o nulas. No sabemos todavía cuánto nos va a impactar esta situación, pero estamos seguros de que levantarse de esto no va a ser fácil. Todo el sector y el gremio teatral vamos a necesitar ayuda para superar este golpe tan duro para todos los que nos dedicamos al arte, la cultura y el espectáculo.

¿El Teatro Nacional ha pensado en alternativas digitales para ofrecer su contenido al público?

Muchos teatros han aprovechado para crear contenidos digitales que, sin duda, no son teatro porque el teatro necesita al público en vivo, pero sí son formas de comunicar y mantener una relación cercana con la audiencia. Estamos desarrollando un proyecto con el que vamos a sorprender a nuestro público y estoy segura de que va a ser maravilloso.

¿Conoce alternativas de teatro digital? ¿Cuál es la importancia de estos nuevos espacios?

Probablemente puedo sonar muy ortodoxa, pero para mí no hay tal cosa como el teatro digital, hay contenidos digitales que pueden hacer del teatro, pero reitero que para mí el teatro necesita al público en vivo. Hay una cantidad de contenidos en este momento que están desarrollando los teatros nacionales y en particular en Bogotá que vale mucho la pena seguir, porque les dan voz a las nuevas dramaturgias.

En estos tiempos de crisis, son muchos los que dicen que el arte y la cultura son los instrumentos más poderosos frente a la desazón y el miedo. ¿Qué opina usted?

Las crisis económicas, sociales, las guerras siempre han tenido un descanso en el arte y en la cultura. La creación artística es la manera como el ser humano se vincula con su alma, con lo más puro y profundo de su ser, y es justamente en estas crisis cuando el ser humano necesita reconocer y recordar ese vínculo. Por eso los que hacemos arte y cultura tenemos una responsabilidad en este momento de recordarle a la gente lo que verdaderamente vale la pena y de dónde tiene que sostenerse para seguir adelante en estos momentos tan difíciles para todos. Es muy importante no difundir contenido que genere pánico ni angustia.