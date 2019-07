Alenoise explora el urban teen pop

El Espectador

¿Cuál es la historia de “De frente”, el sencillo anterior a “Buena suerte”?

Suerte es un sencillo que habla de algo que les pasa a muchas personas y es que, al terminar una relación, luego de un tiempo al encontrase con esa persona es como si fueran dos desconocidos. Queríamos una canción que hablara de temas cotidianos, pero que no fuera la típica canción que habla de rupturas amorosas.

¿Cuándo compuso “De frente”?

La escribí en el estudio con un gran amigo, Camilo Donado y fue un reto muy chévere sentarnos a crearla juntos. Él tiene mucha experiencia y a mí me gusta experimentar mucho con la música, entonces lo que me va gustando lo voy incorporando al desarrollo del tema.

La propuesta sonora tanto de “Buena suerte” como “De frente” es muy variada. ¿Ese es el urban teen pop?

Parte del reto del urban teen pop es que cuando la gente escuchara las canciones de Alenoise no las clasificara en un género específico, porque siento que muchos artistas se cierran a otras posibilidades, entonces no queríamos limitarnos creativamente y tratamos de incorporar diversos elementos que no tenían mucha relación.

¿Dónde nació la idea de usar bailarines hombres en el video y no mujeres como se acostumbra?

En el género urbano es una constante que usen bailarinas para sus videos, por eso quería hacer algo más de la vieja escuela, como lo que hacía Michael Jackson, que en sus videos empleaba bailarines con coreografías muy marcadas. Me parece que es un factor diferenciador y fue un gran reto, porque no soy el mejor bailarín.

¿Por qué dice que se le dificulta el baile?

Antes me costaba mucho y se me olvidaba hasta cantar, porque me concentraba en los pasos, pero ahora con mucha práctica se vuelve algo automático.

Antes de estos dos sencillos, ¿cuál era la historia musical de Alonoise?

Tenía un disco que no lancé completo, porque me arrepentí. Además, saqué otro en 2016, que solo contenía tres canciones, y una de mis favoritas es Carmel, a la que le cambié la letra para que fuera más comercial.

¿Por qué escogió “Carmel” para iniciar su carrera artística?

La elegí porque es diferente, además siento que cuando a la gente musicalmente le choca algún ritmo significa que se hizo bien, ya que el hecho de hacer algo diferente permite que el cerebro, que está programado para realizar lo que ya ha escuchado antes, haga algo distinto.

¿Cómo eligió el segundo sencillo?

Mi segundo sencillo se llamó Calor y lo lancé en 2018. Lo escogí porque me gustaba. Además, es una canción que tiene muchas mezclas de ritmos.

¿Cómo empezó a escribir canciones?

Fue un proceso, tenía como 13 años y con un amigo del colegio comenzamos a molestar escribiendo trovas, y luego con otros amigos también escribíamos, esos fueron como mis primeros pinitos en la composición. Al principio escribía de una forma muy básica, pero me encantaba, y de canción en canción se va mejorando.

¿Cuándo decidió dejar de hacer canciones para otros artistas y componer para usted?

Generalmente grabo las canciones y las escucho varias veces, entonces pienso si me sentiría cómodo con ese tema, y cuando son para mí me imagino cantándola en un escenario grande o para mis abuelos o en una versión acústica.

¿Fue fácil el paso de compositor a productor?

Cuando empecé a producir me despegué mucho de la composición, porque estaba usando todo mi potencial creativo para la producción, entonces en un momento tuve un bloqueo creativo temporal. Ahora los conecto a los dos.

¿Qué proyectos vienen?

Estaré en un festival en Miami, en agosto, además comenzaré a presentarme en colegios con “De frente” y “Suerte”.