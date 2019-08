Disponible en plataformas digitales

Alex Fernández y su álbum “Sigue la dinastía”

El Espectador

¿Por qué escoge “Esta vida” dentro de su repertorio musical?

Es una canción que siempre me ha gustado y mi abuelo escogió el 90 % de las canciones del álbum; entonces una de las que elegí fue “Esta vida”. Es una canción que habla de la vida y que es una paleta de hielo que hay que disfrutar.

¿Su álbum contiene canciones de su abuelo, Vicente Fernández?

En el álbum hay varias canciones de mi abuelo, que había grabado en varios de sus discos, pero que sentía que no habían tenido el éxito que esperaba o que fueron opacadas por otros éxitos. Es así como las introdujimos cambiándoles un poco el estilo.

¿En qué momento decide ser cantante?

Siempre me ha gustado cantar y tocar el piano. Mi hermana menor se lanzó como cantante cuando tenía 15 años; entonces pasados dos años decido decirle a mi papá que quiero cantar, pero él me dice que le opacaría la carrera a mi hermana, que mejor me dedique a la parte administrativa de la música, que era un campo que también me gusta; pero hace dos años mi abuelo me prestó su estudio para grabar una canción del día de la madre, entonces me escuchó y me dijo que él me iba a manejar la carrera y grabar el disco.

¿Es difícil abrirse paso en el mundo de la música mexicana?

No creo, porque entre nosotros nos apoyamos, además el rango de edades es muy diferente y cada uno de nosotros está enfocado en públicos de diferentes edades, aunque es el mismo género. Igualmente, en mi siguiente disco, en el que ya estamos trabajando, queremos revolucionar un poco el mariachi para llegarle a las nuevas generaciones.

¿Qué tanto ha cambiado la música mexicana desde sus primeros intérpretes hasta la nueva generación de artistas?

El mariachi no cambia, porque es parte de la cultura, pero lo que sí cambia son las tendencias. De hecho, escogí este género por gusto, aunque me decían que no era buena idea, porque los artistas de las nuevas generaciones están inclinados por otros géneros, pero quería hacer lo que me gusta. Y estoy dispuesto a realizar colaboraciones con cantantes de otros géneros.

¿Fue difícil para usted formarse un nombre en la música?

Sí es complicado. Muchas personas piensan que es fácil por ser hijo de Alejandro Fernández y nieto de Vicente Fernández, mientras otros dicen que es complicado cargar con ese peso, pero siento que nos ha ido muy bien y se puede tomar ventajas por venir de una dinastía tan importante de cantantes, lo que hace que los reflectores te vean y hago las cosas de mi carrera a mi gustó.

¿Acompañó a su abuelo y su padre a algunas de sus giras?

Sí, estuve con ellos en muchos conciertos, pero es muy diferente verlos en un escenario a estar en el escenario. Y es toda una ciencia, ya que tienes que concentrarte en muchas cosas como lo es la letra, la canción, la gente, pero tengo los mejores maestros.

¿Qué tanto heredó el talento y qué tanto lo ha preparado?

Siempre me gustó cantar y en el lado materno, toda mi familia es música. Tomé clases de piano y con mi abuelo empecé a tomar clases, aunque ha sido muy duro, debido a que él es muy estricto y disciplinado.

¿Por qué decide hacer un álbum en este momento en el que la industria de la música tiene otras formas de distribución?

Por la tradición. Decidimos hacer todo a la antigua y de una forma muy tradicional. Estamos preparando otro disco, pero entre cada lanzamiento saldrán sencillos. A mi abuelo y a mí nos gusta a la antigüita.

¿Cómo fue la selección de los temas que están en el álbum “Sigue la dinastía”?

Fue un poco difícil, porque teníamos que escoger 11 canciones de cientos de buenos temas que escuchamos. Mi abuelo escogió ocho y yo elegí tres. La elección fue de mi abuelo, aunque tenemos gustos muy parecidos.

¿Qué tanto se parece lo que usted hace con lo que realizan artistas como Cristian Nodal y Espinosa Paz?

Son estilos totalmente diferentes y públicos diferentes. El género de Cristian Nodal y los artistas de ese corte es un poco más regional y para mí el mariachi no es regional, es internacional. Lo que queremos es llevar el mariachi al mundo.

¿Qué proyectos vienen?

Viene el segundo disco y estaremos en las fiestas de Guadalajara.