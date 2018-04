Está trabajando en su siguiente álbum completo

Alexis Escobar, el de “La santa y la diabla”

El Espectador

Está estrenando la canción “No me da la talla”, ¿cómo llegó a usted ese tema?

Esa canción la tenía escrita desde hace un poco más de un año. En mis ratos libres, cuando tengo la oportunidad de escribir, me siento a componer y voy sacando canciones; y no siempre es como la gente piensa, que es que uno vive de tusa en tusa, no. Uno compone pensando lo que la gente quiere escuchar, en lo que pienso yo que le ha pasado a una persona. Se hizo una selección grande, luego quedaron dos que eran las más opcionadas, y salió esta canción, que pienso que es la más objetiva para este año.

“No me da la talla” es la biografía de todo lo que pasa con los ex, ¿cuál fue la primera idea que le surgió para hacer esa canción?

Hay por ahí una frase que dice “no hay nada más peligroso que un borracho con minutos”, porque usted está en sano juicio y nunca le da por llamar a la ex, pero se toma un trago y tiene minutos y comienza a llamarla a ver qué está haciendo. Esta canción habla especialmente del novio de la ex, o la novia del ex. Creo que la primera idea fue con un amigo cuando hablábamos de que uno cuando está borracho empieza a llamar a la ex, y por ahí me fui metiendo hasta que saqué la canción.

Tuvo un 2017 con mucho movimiento por este tipo de canciones de despecho, ¿cómo ve la evolución de su vida artística?

Si hablamos de mi vida artística, acabo de llegar de Estados Unidos, pero es con una gira que teníamos empezada desde La santa y la diabla. Yo no soy como muchos artistas que se ilusionan a veces, uno trata de tener los pies bien centraditos, sabiendo que hay que hacer el proceso, hay que hacer el trabajo para que la canción evolucione. La canción está arrancando y va muy bien.

¿Por qué tomó la decisión de inclinarse por la música popular?

Yo viví en un pueblo que se llama Cisneros, en Antioquia. Es un lugar en el que la música popular ha gustado mucho todo el tiempo, y yo desde muy pequeño, a los 6 o 7 años, trabajaba en la calle vendiendo tortas de chócolo o empanadas, sobre todo en las cantinas. Estoy casi seguro de que el hecho de permanecer todos los días de cantina en cantina desde tan pequeño hizo que me fuera enamorando de la música popular.

¿Qué proyectos tiene?

Ahorita estamos terminando la gira de La santa y la diabla, estamos organizando toda la gira nacional. Toques, sí. Vamos a estar tocando en La Ceja, Antioquia, y las ferias de los pueblos que son después de junio. Vamos a estar en Sonsón, San Rafael y San Francisco.