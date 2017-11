La serie web se ve a través de redes sociales

Ana Wills, la mujer de “Testosterona Pink”

Un Chat Con...

Si usted es publicista, ¿cómo llegó a la actuación?

Llegué por casualidad. Me gradué de publicidad en Buenos Aires y regresé a Colombia para trabajar en una agencia con una amiga. Ella estaba en producción y muy ligada a los temas de televisión. Me recomendó con un director para hacer casting, porque ella juraba que yo era actriz. Por cosas de la vida lo hice y me gané el papel de Bárbara en Amor en custodia. Ya llevo siete años en esta profesión.

¿Siempre tuvo el gusto por la actuación?

En mi familia hay una vena artística. Mi tío abuelo era el pintor Alejandro Obregón, y en la familia de mi mamá, ella y mi abuelo son músicos. Por eso, desde chiquita me gustaba mucho actuar y cantar, pero creo que uno sale muy inmaduro del colegio y no sabe escoger bien para qué es bueno y qué le gusta.

¿Qué significó “Amor en custodia”, su primera producción en televisión?

Fue la producción que me catapultó al mundo del espectáculo. Allí interpreté a Bárbara, un personaje que no sólo me cambió la vida a mí, sino a las personas que sufren desórdenes alimenticios. La gente pudo ver esta enfermedad sin tantos tapujos. Sin duda, este papel me lo sufrí, lo amé y aprendí muchas cosas. Desde ahí me enamoré de la actuación, que me da lo que más amo: la libertad de reinventarme constantemente. Ahora les apuesto a las series web.

Habla de reinventarse. ¿Había trabajado antes en una serie web?

Jamás. Testosterona Pink es la primera. Pienso que es lo que uno como actor debería empezar a crear. Es tan simple como que tienes una buena historia, que es la base de todo, y un grupo con talento. Con eso comienzas a promocionar. Yo tuve la fortuna de contar con el apoyo de Caracol, que tiene una plataforma digital enorme.

¿Cómo surgió “Testosterona Pink”?

Miguel Daza, creador y director de la serie, no hizo casting. Cuando estaba planeando la historia ya tenía los nombres de los actores detrás de cada personaje. Todos somos amigos de nuestras primeras producciones, y con la serie y el tiempo de grabación nos convertimos en una gran familia.

¿De qué trata la serie?

Aunque la base de la producción es la comedia, hablamos de temas muy reales que no son tan aceptados por la sociedad, como la homosexualidad y la homofobia. Claro que también tocamos asuntos cotidianos, como el amor y el desamor. Por tal razón, decidimos que la serie será transmitida por redes, para evitar herir susceptibilidades.

¿Cuáles son las características de Natalia, su personaje?

Ella es la mejor amiga de Daniel, quien es gay. Es una mujer con un sentido del humor picante, no tiene filtro a la hora de hablar ni de pensar y en algunas oportunidades se vuelve algo imprudente. Es divertida, mete la pata todo el tiempo. Como tiene una tienda de juguetes sexuales los promociona con sus amigos sin tapujos.