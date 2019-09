Prepara colección con Pat Primo

Andrea Serna y sus lazos con la moda

Redacción Un chat con

¿Cómo empezó su estrecha relación con la moda?

Hace 20 años fui modelo en una época en la que había muchos desfiles y ferias de moda. Duré un par de años en esa dinámica. Luego empecé a trabajar en medios de comunicación. El tiempo como modelo fue muy corto, pero muy intenso. El salto a temas de moda lo he podido dar por el tipo de formatos que he presentado. Antes del Desafío, al que intento meterle pinceladitas de moda, presenté formatos con escenarios maravillosos y casi pasarelas, así que se daba el espacio para lucir muchos vestuarios. Empecé a hacer una exploración desde que presenté El Factor X, donde pensé en cómo llenar ese espacio con moda y propuestas, algunas arriesgadas y a veces con errores, y otras muy avanzadas para la pantalla. En ese camino me fui acercando a los diseñadores, a las marcas y creadores. Así nació la cercanía y mi gusto por la moda.

Su interés por la moda es evidente, pues la hemos visto diseñando, luciendo prendas de reconocidos diseñadores o siendo imagen de marcas. Ahora es la imagen de productos para el hogar. ¿A qué se debe?

Tengo una debilidad por la decoración. Me encanta arreglar y mejorar cada rincón del hogar. Con Herbario pude aportar a la colección. Además, me encanta porque amo la naturaleza y tener mi casa llena de flores y plantas. Esos colores y diseños los tiene la colección, que cuenta con toallas, juegos de cama, individuales, entre otros.

Dice que se puede comunicar algo a través de la moda y el vestuario. ¿Cuál sería un ejemplo de hablar con la ropa?

El Desafío es un ejemplo de qué tan importante es comunicar a través del vestuario. Primero, tenía varios retos al entrar en un formato de 16 años de tradición al aire y que ha tenido unas conductoras fantásticas, así que tuve que crear mi propio espacio dentro de ese universo. Segundo, pensé en qué tanto quería reforzar mi mensaje a través de lo que llevaba puesto, entonces hicimos un trabajo en equipo liderado por la styling Angélica Díaz Granados.

¿Cuál fue el resultado de ese trabajo?

Empezamos a descubrir qué queríamos decir con la ropa. Pensamos en momentos en que hay que ser un poco más ruda y transmitirlo, no solo con la forma de hablar, sino como te estás viendo. Otra inspiración fue una amazona y otra parte fue pensar en cómo llevar vestidos de baño en la playa, con calor y las olas detrás. No queríamos un vestido de baño para verme sexy, sino para seguir con esta línea.

¿Quién estuvo a cargo del vestuario para conseguir la imagen de una amazona?

Hemos tenido un poco de diseñador y otras piezas que mandamos a hacer exclusivamente para el programa. El vestuario con esas características lo desarrolló el diseñador Diego Guarnizo. Consistió en tomar piezas, crear y unir para llegar al punto que queríamos comunicar. A lo largo del programa se ha visto la evolución de la propuesta. En redes sociales le preguntan por la ropa o accesorios que usa. ¿Suele interactuar con sus seguidores?

De hecho, por eso fue que me lancé a hacer dos colecciones pequeñas de ropa para mujer, porque son preguntas recurrentes. Hoy en día es fácil llegar a esa información porque las redes sociales permiten que te metas a los tags o salen en los créditos.

¿Qué consejos les da a las mujeres que quieren vestirse bien?

Hay que empezar con un trabajo de conocimiento, saber qué te va y qué no. Es un tema de sinceridad. A veces deseamos mucho algo que se le ve bien a una persona con unas características, pero ignoramos la sinceridad, porque queremos vernos bien sí o sí. Sin embargo, es importante, antes de elegir un look, ser muy sincera con cómo te ves en el espejo y que te sientas bien. Así se llega a un look exitoso.

Finlandek, Pat Primo y Bata son ejemplos de marcas al alcance de la consumidora colombiana. ¿Por qué su interés en colaborar con ellos?

Me gustó trabajar con marcas que tengan esas características. Me resulta interesante que los precios son cómodos para el grueso de la población. Además, esas empresas me han permitido crear. No soy ajena al proceso y me siento con el equipo creativo a pensar en cómo será la colección. Otra cosa es que esa creación o idea me llega de la gente que me sigue, pues es fácil nutrirse de las redes sociales porque sirven para saber si algo gusta o no. Estudié mercadeo y publicidad y las plataformas digitales son como un estudio de mercado en el bolsillo.

Uno de los adjetivos con los que más se refieren a usted es elegante. ¿Cómo lograr esa percepción?

Encontrar un punto entre la elegancia y la sofisticación es posible. A veces es algo innato, que viene con la persona por la forma de moverse, expresarse, vestirse, pero también pienso que uno puede serlo si se busca ser un poco más delicado. Uno no puede buscar ser sofisticado y elegante. En ocasiones queremos envolver todo en un vestuario para vernos de tal manera, pero tienes que revisar qué está debajo de todas esas prendas. Ahí es importante el trato con los demás y la forma en la que te comunicas. Se puede ir puliendo con el autoconocimiento.

Lleva 20 años en los medios de comunicación. ¿A qué se debe su vigencia?

El respeto por la profesión. Cuando eres dedicado y disciplinado tienes vigencia. Es una consecuencia de un trabajo que se hace con mucho respeto.

¿Qué viene para Andrea Serna?

Estoy inmersa en la recta final del Desafío. Tengo lanzamientos para finales de diciembre y me tiene emocionadísima una invitación que me hizo la marca de joyas española Tous para colaborar en unas piezas lanzadas la semana pasada.

Manténgase informado sobre las últimas noticias que suceden en Colombia y el Mundo, el más completo cubrimiento noticioso todos los días con el periódico El Espectador.