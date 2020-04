Empresario y dueño de Olfabrand y Dopamini

Andrés Astaiza, un emprendedor con gran olfato

Redacción un chat con...

¿Cómo los humidificadores ayudan a contrarrestar la propagación del COVID-19 en Colombia?

Según un estudio de economistas de datos y científicos de las universidades de Beihang y validado por Singularity University, se concluye que el clima cálido y la alta humedad relativa se han correlacionado con una desaceleración en la propagación del COVID-19. Por tal razón, se recomienda el uso de humidificadores de vapor frío en espacios como oficinas, casas y espacios cerrados ya que a mayor humedad en el ambiente, hay menos probabilidad de propagación del virus.

Olfabrand nació en una época en la que nadie hablaba del mercado de olores. ¿Cómo fue ese proceso?

La marca nació en 2018 como un propósito: mejorar el bienestar de los colombianos despertando los sentidos a partir de rituales o experiencias enmarcadas en estimular el sentido del olfato junto a otros. Detrás de esto siempre hemos querido producir aceites esenciales de calidad global, gracias a que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y tenemos un potencial gigante.

El objetivo de Olfabrand es llevar a un nivel más alto el concepto de aromatizar y purificar ambientes en Colombia…

Así es. Pero, además, en este tiempo hemos creado jabones de espuma, geles antibacteriales, aceites esenciales antibacteriales, sprays antibacteriales y cremas hidratantes para las manos. Contamos con productos ideales para aromatizar y humidificar diferentes espacios de manera homogénea y constante.

¿El negocio de los humidificadores en Colombia es viable?

En 2019 crecimos casi cinco veces en ingresos y este año, frente a la crisis, nos enfocamos en productos antibacteriales que comercializamos en el canal online y productos para que la gente disfrute su estadía en casa. Como marca queremos ayudar en esta crisis no solo con productos de aseo para las manos sino con productos de bienestar emocional a las personas que se estresan mucho, las que no pueden dormir bien, las que no se encuentran con ellas mismas, etc.

¿Cuál es la importancia de un humidificador en un hogar y en una empresa?

Poblaciones como Bogotá, que están sometidas a cambios climáticos bruscos, contaminación ambiental y frecuentes lluvias, se convierte en un hábitat perfecto para concentraciones de virus, gripes e influenza por mayor tiempo. Por ende, es importante el uso de humidificadores de ambiente ya sea en el hogar, oficinas u otros espacios, pues gracias a sus múltiples beneficios para la salud de las personas, puede evitar la propagación de virus, influenzas y gripes.

Son varios los tipos de humidificadores que tiene y, en muchas ocasiones, las personas no saben para qué sirven y solo lo compran como un objeto de lujo. ¿Cómo contrarrestar este fenómeno de desinformación?

Los humidificadores tienen varias funciones. Una es pasar el agua de estado líquido a gaseoso para mejorar la humedad en un ambiente: no es lo mismo la humedad de Bogotá al aire libre de la casa. La otra es que permite darle un sentido estético al espacio, ya sea por la luz, el diseño del producto o el aroma que uno ponga.

¿Cuáles son sus proyectos?

Me ha costado mucho tener un solo foco en 17 años de emprendimiento porque se me han ocurrido 1.000 grandes ideas, pero, hace algunos años decidí centrarme en mi vida y en los negocios, así que renuncié a muchas cosas. Seguiré fiel a mis dos ideas y empresas iniciales: Olfabrand y Dopamini.

Hay varios humidificadores en el mercado. ¿Cuál es el factor diferenciador de los de Olfabrand?

Es un dispositivo tecnológico cuya principal función es aumentar la humedad relativa del ambiente en un espacio determinado y, adicional, permite agregar aceites esenciales. Nuestros difusores o humidificadores utilizan tecnología de ultrasonido que permite convertir una gota de agua o aromas en millones de nanopartículas, que al liberarse en el aire aumentan la humedad.

¿Cómo nació su interés por los humidificadores?

En 2004 leí que le habían dado un Premio Nobel de Medicina a un científico americano por descubrir el poder del sentido del olfato y ese año empecé a construir un humidificador para hacer marketing olfativo en los hoteles y comercio. Después de 14 años trabajando para empresas iniciamos a producir humidificadores para los hogares colombianos, vendiéndolos en olfabrand.com y en nuestras tiendas propias. Ya teníamos contrato con Falabella para distribuirlos, pero con esto se detuvo el negocio.