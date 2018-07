Lleva 18 años en la televisión

Andrés Sandoval: “Fui detractor del reguetón"

El Espectador

¿Fue difícil convencerlo de hacer parte de “La reina del flow”?

Para nada. Solamente me mostraron la foto de Carolina Ramírez y me preguntaron si estaba dispuesto a compartir protagonismo con ella, y yo, de inmediato, acepté. En verdad fui una presa muy fácil porque yo me alejé del medio durante tres años para estar con mis hijos. Cuando sentí que era el momento de regresar, toqué puertas y me hablaron del proyecto de La reina del flow y me pareció una nota.

¿Cómo fue el proceso de creación de su personaje de Juan Camilo Mesa?

Fue un proceso de inmersión constante, porque me tocó hacer una búsqueda total con respecto al reguetón porque yo estaba muy relacionado con el hip hop, por mi gusto musical y por la dirección de algunos videos que realicé. Debo decir que no me sentía cómodo con algunas de las letras del género porque me parece que les falta creatividad. Sin embargo, eso es diferente en La reina del flow, porque las composiciones están salidas desde el corazón de una chica.

¿Qué ha descubierto del reguetón desde su participación en la novela?

Siempre había sido un detractor del género... hasta que empecé a trabajar en este proyecto. Ahí fui descubriendo mucha música increíble y en ese proceso me ha ayudado mi hija, porque ella, por ejemplo, escucha Mi gente y se pone a bailar de inmediato.

¿Ahora qué piensa de ese género musical?

Ahora creo que es una oportunidad de salida, es una puerta para conocer unas realidades sociales concretas. Cuando uno empieza a buscar las esencias de los artistas que hacen ese tipo de música, uno puede establecer el origen de muchas de sus historias.

Usted recibió el personaje de manos de otro actor que lo interpretó en su fase adolescente, ¿qué características tomó de ahí?

El actor es Guillermo Blanco a quien no conocía, pero pudimos trabajar juntos en diversos procesos actorales previos a la etapa de grabación. Recuerdo que hicimos trabajo de espejo, conversamos mucho y lo acompañé en varias escenas.

¿Cómo fueron sus comienzos en televisión?

Lo primero que hice en televisión fue en el 2000. Llegué, tal vez, mirando si me gustaba o no, aunque yo empecé en el teatro desde hace casi 25 años. La televisión fue para probar si lograba identificar el lenguaje y creo que voy por buen camino.

¿Qué tanto ha cambiado la televisión en estas casi dos décadas de trabajo actoral?

La televisión ha cambiado mucho, sobre todo, en el sentido técnico. Pienso que en las temáticas sí hemos bajado nuestro nivel, aunque pienso que estamos haciendo propuestas cada vez más arriesgadas, en cuanto a la introspección del personaje. Los actores ahora sabemos que hay que formarse, hay que vivir, desarrollar conceptos y maquillar más el alma que el ser exterior.

¿En qué corriente audiovisual se puede ubicar a “La reina del flow”?

Esta serie es ficción. Se trata de una propuesta costumbrista, pero contemporánea al mismo tiempo, aunque creo que se sale del divertimento, porque tiene muchas enseñanzas.