Andy Rivera ahora le canta a una “Víbora”

Arrancó 2018 con el estreno de “Víbora”. ¿Por qué?

Tomé la decisión de comenzar este año con Víbora por muchos motivos. El primero fue que encontré durante la producción de este tema un rincón personal, que fue mi propio estudio Tesla Group. Ahí me puse el reto de hacer mi primera canción para 2018, luego de explorar muchos ritmos. El resultado es que puedo decir que encontré un sonido distinto para mi propuesta, con algunas influencias de la salsa.

¿Lo que vendrá de ahora en adelante en la historia de Andy Rivera se va a parecer a esta canción?

Ya tengo una línea de sencillos escogida. Algunos ritmos son similares, pero en las temáticas no existe ninguna semejanza. Incluso le escribí una canción a mi hija, en la que exploré la balada pop. Vienen colaboraciones con Manuel Turizo y Dálmata.

Usted era muy romántico siempre y aquí se va al lado del desamor. ¿Por qué?

Me gusta tener equilibrio en la vida y en todos los aspectos. La música que hago no es la excepción y sentía que estábamos inclinando mucho la balanza hacia lo positivo del amor y se me olvidó que hay personas que también siente la otra cara de la moneda. La música ayuda a superar el desamor.

¿Cómo ha manejado la fama?

Mi relación con la fama ha sido muy bonita, porque ella sabe que yo no me dejo seducir del todo por lo que ella me ofrece. Tengo un vidrio que me protege de ella y no quiero dejar de sentir que soy de carne y hueso. Uso la fama cuando estoy sobre el escenario y nada más.

¿Qué extraña del anonimato?

Muchas cosas. Me gustaría poder estar tranquilo con mi hija en un parque sin que me pidan fotos. Ahí surge la dualidad: o me tomo la foto o descuido a mi hija.

Al ser una persona pública, sus relaciones también lo han sido. ¿Cómo ha manejado el rompimiento con Lina Tejeiro?

El lanzamiento de la canción Víbora en este momento representó una preocupación para el grupo de trabajo. Incluso me tocó aclarar que esa canción no tenía nada que ver con mi vida íntima, amorosa y personal. De hecho, Lina me ayudó a escogerlo como sencillo.

El video anterior fue protagonizado por ustedes dos con imágenes muy sensuales. ¿Qué le ha dicho la gente al respecto?

La música se hace para entretener, para despejarse y pasarla bien. Ese video tampoco tuvo que ver con nuestra relación. Cada canción es un mundo aparte y tal vez fue una coincidencia que en ese momento estábamos juntos y ahora ya no.

Lina Tejeiro dijo que se sentía muy bien en su etapa de soltería. ¿Cómo recibió usted ese comentario?

Ella se merece muy buenas cosas en su carrera. Es una mujer ambiciosa que quiere lograr superarse y yo le deseo lo mejor. El tiempo que ella dedica a su carrera, y que yo le dedico a la mía, está arrojando los frutos, y esa es la razón por la que ya no estamos juntos.

¿Cuál es su situación civil?

Estoy soltero y mi única relación es con mi carrera musical y con mi hija. Por eso se tomó la decisión: para estar muy enfocado.