Bako: “Yo quiero hacer música que influencie a la gente”

El Espectador

¿Cómo define usted el sonido de su nuevo sencillo “Amarse”?

Es bien movida y tiene un dembow bien disimulado, pero es un beat más electrónico que urbano, por decirlo así. Es una canción que se puede bailar.

¿De dónde nace esta canción?

Yo ya había escrito una parte de la letra un día en un avión, empecé a rimar cosas y me fue naciendo sin ritmo ni nada. La fui armando poco a poco, luego se la mostré a mi equipo de trabajo y nos encantó, pero en todo este proceso se fue un año largo, fue mucho tiempo. Un día regresamos de un show y la terminamos, le hacía falta el coro, lo hicimos y a la semana ya por fin la canción estaba lista.

¿Dónde grabó el video?

En el Desierto de la Tatacoa, ese lugar es mágico. Nos adentramos allá y empezamos a ver esas colinas pequeñas que aparecen en el video. Fue una jornada larga, pero al final quedamos muy contentos con el resultado.

¿Cómo ha recibido la gente esta faceta suya como solista?

Ha sido una gran experiencia, porque es como volver a empezar, pero me ha encantado porque todo este cambio me ha permitido experimentar muchísimo y hacer cosas que con The Mills jamás hubiera hecho. Acá puedo hacer lo que se me da la gana, porque no es el rock que hago con la banda, sino que le doy la forma que yo quiera a mi trabajo y eso me hace sentir mucho más libre. La gente lo ha recibido muy bien, los fans de la banda han sido muy lindos conmigo y les han gustado mis canciones. Por supuesto, hay fans muy puristas y ven muy mal que haga otra cosa, pero eso no me importa ni me detiene.

Ahora que está explotando al máximo su carrera como solista, ¿qué artistas lo inspiran?

Esa es una gran pregunta, porque son artistas completamente diferentes a los de The Mills, escucho mucho Post Malone, Billie Eilish, y no me vas a creer esto, pero me encantan unas cuatro o cinco canciones de “X100pre” el último disco de Bad Bunny, porque realmente me impresionó que el tipo hizo una canción que es casi punk, otra que es disco y otra que es rock; yo al escuchar eso quedé impactado. Me pareció una propuesta muy diferente. Uno escucha “Amarse” y dice “no sé a qué se parece”, eso es lo que yo busco: hacer música diferente.

¿Qué es lo mejor de hacer música?

A mí me encanta componer, y siento que puedo hacerlo desde otras perspectivas como solista, y me he dado cuenta de que con The Mills todo era de desamor, y escribía letras realmente tristes que a la gente le llegaban mucho al corazón, pero en esta faceta he explorado más por el lado del amor en su máxima expresión; a mí casi no me gustaba escribir letras así, pero ahora encontré una forma diferente de hacerlo y me gusta. Me inspiran mucho las letras de otras canciones, cuando escucho una frase que me impacta, me empiezan a llegar ideas a la cabeza.

¿Qué proyectos tiene?

Se viene una cosa muy loca que me tiene muy emocionado, porque siento que va a ser algo que va a sorprender, porque es una especie de nuevo género musical. Voy a sacar un EP: son cinco canciones de algo muy especial que vengo preparando. Vengo con The Mills el 30 y 31 de agosto para celebrar los diez años de la banda, nos vamos a llevar ese concierto a Cali y a Medellín.