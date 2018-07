Su trabajo se puede ver en Movistar+

Berto Romero, la comedia a través de la experiencia

El Espectador

¿Cómo fue la experiencia de crear la serie “Mira lo que has hecho”?

Para mí ha sido una experiencia total y absoluta, porque la escribo, la protagonizo y, de alguna manera, la protagonizo desde mi propio punto de vista. Mi implicación es máxima en este proyecto, yo creo que es la producción más personal que he hecho hasta la fecha, el hijo más querido, ya que estamos hablando de hijos. De igual manera considero que es uno de los mejores trabajos que he realizado, y en el que más me he esforzado a lo largo de mi carrera profesional.

¿Qué fue lo que más se le complicó a la hora de escribir un guion tan personal?

En realidad, no tuve ninguna especie de complicación, porque siempre hay un truco, y en todos los shows de magia, el ilusionista tiene un trabajo duro detrás. La serie está construida desde un tono muy naturalista, nosotros hemos hecho todo lo posible por que la serie parezca lo más verdadera posible, para que dé esa sensación de estar entrando en la intimidad de una pareja. Además, para lograrlo me valgo de mi propia persona, mi personaje soy yo mismo, comparto mi nombre y mi profesión con el protagonista, y jugamos con todos esos elementos para crear una sensación de realidad. Claramente no estoy hablando todo el tiempo de mi propia vida, solo lo hago hasta donde a mí me interesa, pero la expresión y el tono que tiene la serie sí es muy personal. Tiene una combinación de ternura, es maleducada e imbécil en el buen sentido.

¿Cuál es la trama de la serie?

Esta primera temporada de Mira lo que has hecho trata del viaje de una pareja y del tránsito que hacen para aceptar su reciente paternidad. Empezamos con el nacimiento de un hijo y terminamos con una muerte, y eso, de alguna manera, crea un ciclo que hace que los personajes tengan que asumir a la fuerza lo que significa ser padre, y cómo se puede ajustar su relación de pareja a esta nueva realidad. Pasamos por muchas situaciones relacionadas con la crianza de los hijos, con el hecho de volverse adulto, entender a las generaciones que vienen detrás de ti… es una comedia romántica en la que sustituimos “chico conoce a chica”, por “chico y chica conocen bebé”.

¿Cómo es hacer comedia romántica?

Es que a mí me gusta todo, desde la comedia absurda hasta la intelectual y de raíces judías, americanas y reflexivas. En este caso, este proyecto como quería narrar la historia de una pareja, pues la comedia romántica era lo que le convenía, entonces ahí entraron todos mis referentes, desde Anny Hole, hasta cuando Harry encontró a Sally… en fin, es un género que me gusta, al igual que haría una película de terror, si me dejan hacerla.

¿Cómo fue trabajar con el elenco de la serie?

Pues la verdad fue muy bueno trabajar con ellos, el ambiente entre nosotros siempre fue muy familiar, al igual que la serie. La relación ha sido muy emocional y muy intensa, funcionamos muy bien como grupo. Yo creo que se transmite cuando ves la serie, se ve que hay mucha complicidad entre todo el equipo.

¿Qué fue lo más divertido de haber hecho la serie?

Rodar comedia no es muy gracioso, la verdad; de hecho, es muy serio, y teníamos una disciplina de trabajo bastante estricta. No teníamos espacio para el anecdotario. Es curioso como los rodajes de comedia, prácticamente, desactivan la comedia, porque, de todas maneras, estás interpretando a los personajes con toda la seriedad posible, y más en esta serie que es tan naturalista. De hecho, estábamos grabando y decíamos… ¿pero no que esto es una comedia? ¿por qué estamos tan serios?

¿Habrá segunda temporada?

Sí, habrá segunda parte. De hecho, acabamos el rodaje hace dos semanas, entonces ahora estoy en un punto en el que tengo mucho más presente la segunda temporada que la primera. La segunda temporada no es para nada lo que te esperas, nosotros quisimos asumir el reto de no darle al espectador exactamente lo que espera que va a tener, y aun así no nos alejamos ni perdemos la esencia.