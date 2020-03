Bogoshorts se llevó a cabo del 3 al 10 de diciembre

Blanca Muñoz: la magia de una idea corta, pero sustanciosa

Redacción un chat con...

¿Qué es “Furtivo”?

Furtivo es un corto que quiere criticar fuertemente el maltrato animal y la caza ilegal en Colombia, con un componente muy alto de la búsqueda de la justicia en un contexto muy adolescente, que es para mí la etapa en la que uno está con ese deseo ferviente de que el mundo sea como uno lo quiere, y este tipo de circunstancias de estos personajes, que dentro del corto son animalistas, son cosas que los mueven, y al ver que la justicia no está funcionando como ellos quisieran deciden hacerla por sus propias manos.

¿Cómo nació la idea de hacer un corto que hable sobre maltrato animal?

La historia surgió en 2019, y pasa en medio de dos sucesos, el primero es que en enero del año pasado se prohibió la casa deportiva en Colombia, que fue una decisión importante, y en octubre se aprobó la caza de aleta de tiburón. En medio de esa discusión, me preguntaba sobre en qué circunstancia vale la vida de un animal, si es por comercialización está bien, porque al final es un ingreso económico, pero si es por deporte no... y ahí en esa dualidad fue que surgió Furtivo.

¿En qué momento vio que esa idea tenía el potencial para presentarla en Bogoshorts?

Este corto cumple con una serie de características en su ejecución, desde su concepción como idea, que estaba en sintonía con la convocatoria de Bogoshorts. Lo escribí como un ejercicio creativo, tuve esta idea de un cazado que persigue a cazadores, y me lancé a hacerlo. Terminé una primera versión, se abrió la convocatoria del Bogoshorts, me junté con Mariángela González, la productora, quien también ha tenido un recorrido importante en el sector audiovisual de Colombia, y le propuse la idea. Ella aceptó y nos lanzamos las dos con un proyecto que dura diez minutos, grabado en Bogotá, con un presupuesto posible... así que entramos a competir.

¿Es fácil para usted esa transición entre lo que escribe en la pantalla del computador y lo que ve en la escena audiovisual?

Me parece que es una transición que forma parte de todo el ejercicio audiovisual, porque al final, como dicen, el papel aguanta todo, y tú en un guion puedes construir una atmósfera, tratar de desarrollar lo que más puedas el proyecto, para que cuando des este salto al lenguaje audiovisual, mucha de la esencia que tienes dentro de la historia se conserve. En todo el ejercicio de realización surgieron cosas a favor del proyecto, desde la interpretación de los autores, hasta la atmósfera que diste con la fotografía. Es un reto enorme, muy retador, pero se puede hacer.

¿Cuál es el límite entre la realidad y la ficción en el caso de “Furtivo”?

Pienso que la ficción da muchas licencias, en este caso, para mí este proyecto representa el deseo constante de la búsqueda de la justicia. Esta historia tiene un contexto que está completamente naturalizado en Colombia, alguien que no está de acuerdo con algo agarra un arma y resuelve el problema, pero al final no está resolviendo nada, al contrario. La línea entre realidad y ficción es muy delgada, pero está claro que es algo que no debería pasar en la realidad.

En este momento el corto está en etapa de preproducción, ¿cuál es la etapa que usted más disfruta?

A mí lo que más me gusta es esa adrenalina que da la producción del proyecto, estar en rodaje, estar en el sitio, porque al final todo el trabajo se decide en un 80 % en este momento. Este es un proyecto que buscó locación en páramo, lo que implicó que las condiciones ambientales fueran completas y retadoras, así que lo que más he disfrutado es la etapa de rodaje, y la parte de preproducción también tiene mucha emoción, porque es el momento en el que decides quiénes van a ser tus personajes y ves ese proceso de transformación que logras con ellos para construir la historia.

¿Cuáles son esas historias que le gusta contar?

He abordado tres temáticas recurrentes en los proyectos que he escrito: el primero es la búsqueda de la justicia, pasó en Furtivo, y pasa en otro cortometraje que estoy haciendo; el segundo es el salto de la adolescencia a la adultez, y abuso sexual, que es una temática un poco más densa con relación a las otras, que también está muy ligada a la justicia.

¿Qué proyectos vienen para usted?

Furtivo está en una base de desarrollo y preproducción, el premio de Bogoshorts incluye asesoría de expertos en la industria, equipos para rodaje y toda la posproducción. Esperamos estar grabando a mediados de este año para tener el proyecto final y estrenarlo en diciembre en el festival, ese es nuestro cronograma. Además, tengo otros proyectos personales, algunas convocatorias en las que quiero participar, pero lo más tangible en este momento es este corto.