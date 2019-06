Camila Zárate y la nueva etapa de “Resonantes”

El Espectador

¿Cómo ha sido el cambio del programa “Resonantes”?

Resonantes es un programa que existe en el Canal 13 desde hace un año, pero tenía un formato totalmente diferente. Era pregrabado y hacían unas cápsulas en las que se hablaba sobre música; además contaba con otra diagramación y diseño. Querían que fuera un programa en vivo, por eso me buscaron para que lo presentara.

¿Por qué aceptó?

Con Resonantes estamos muy contentos y que sea en vivo hace que tengamos interactividad con el televidente. Es un proyecto muy chévere, porque les da el espacio a bandas emergentes y ya consolidadas para que nos cuenten sus nuevos proyectos. Me parece que es muy importante este espacio, además ofrecemos un contenido diferente.

¿Fue fácil convencerla de presentar un espacio como este?

No fue fácil convencerme de estar en el proyecto. Cuando empecé mi carrera trabajé con Canal 13, pero no me pagaban, entonces al terminar el casting pregunté cuánto me iban a pagar, lo que no se ajustaba a mis expectativas. Pese a eso, acepté, ya que me pareció muy chévere volver a presentar un programa de música.

¿Cuál es su aporte a “Resonantes”?

Mi aporte es tener la disposición para comunicarle a la gente el trabajo de investigación y organización que se hace antes de la trasmisión en vivo, en la que hay que improvisar dependiendo de lo que se vaya dando en el programa. Me gusta que las cosas salgan bien y soy muy exigente.

¿Cómo es la logística para preparar cada programa?

Hay un equipo de trabajo muy grande desde los libretistas hasta los asesores de contenido, que eligen el contenido para establecer qué saldrá cada semana, aunque la línea temática se define con un mes de anticipación.

¿Por qué le gusta el tema de la música?

Siempre he sido muy melómana. Mis padres son superochenteros y me educaron con una buena cultura musical, ya que escuchaba desde música clásica hasta heavy metal. Creo que tuve una influencia musical muy grande. También el hecho de haber trabajado en radio tanto tiempo hace que me conecte con toda la actualidad musical.

Muchos de los espacios que tienen los artistas en medios de comunicación no son para hablar de su música sino de temas personales. ¿Considera que hay una falencia de información musical?

Estamos en un país donde la superficialidad es lo que reina y vende más la vida personal de una persona que su trabajo. Considero que los valores y principios en este medio están muy trastocados y eso es algo que me ha tenido muy triste, por lo que he tratado de alejarme del medio, pero en Resonantes cumplimos con la misión de hablar del trabajo y proceso de los artistas.

También es actriz. ¿Cuando está presentando “Resonantes” es un personaje creado o es usted misma?

Yo diría que tengo de las dos cosas y en ocasiones quisiera ser yo, pero lamentablemente la libertad de expresión es una utopía en nuestro mundo, en donde abogamos por la autenticidad, pero realmente no es lo que vemos en las redes sociales y la televisión, porque todos estamos tratando de ser aprobados por los demás.

¿Cómo fueron los inicios de su carrera en la actuación?

Estuve en Misi, esa fue mi escuela en teatro musical. Luego, a los 14 años comencé haciendo comerciales. Estuve en algunos capítulos de Padres e hijos y a los 15 años entré a Canal 13 y paralelamente trabajaba en Los 40 Principales. Además estuve en El Mañanero de La Mega y en Citytv. En 2008 protagonicé El penúltimo beso y me enganché con la actuación.

¿Qué le aportan la radio, el cine y la televisión a su carrera?

La radio me aportó mucho conocimiento, sobre todo en cuanto a comunicación y a utilizar mi voz y jugar con ella. La televisión ha sido una escuela para aprender a manejar el medio y las novelas me han enseñado el manejo de cámara, sonido y otros secretos de la producción de televisión. El cine apenas lo estoy explorando.

¿Cómo construye los personajes?

He contado con la suerte de hacer personajes muy blancos, pero últimamente he buscado interpretar personajes que le den felicidad a la gente y no me gustan los personajes agresivos, porque tú puedes ser actor, pero esa energía negativa se queda en ti.

¿Le gusta lo que está pasando con la música actualmente?

Sí, me encanta. Soy muy reacia a las nuevas tecnologías, pero siento que para los artistas se ha abierto un campo de acción muy grande. Además, cada quién puede manejar su contenido. Y siento que los jóvenes de nuestro país se están apropiando de nuestros ritmos autóctonos. Eso es muy importante, porque se estaban perdiendo. Igualmente se le está dando más espacio a los artistas colombianos.

¿Qué otro proyecto tiene?

Tengo la grabación de una película y voy con Resonantes hasta diciembre. Eso es lo que se sabe hasta ahora.