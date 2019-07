Quiere lanzar un disco

Camilo Martínez: “Me gusta la música popular porque la gente se identifica”

El Espectador

¿Cómo llegó a sus manos “El celoso”?

Siempre me ha gustado escribir canciones que tengan letras que lleven un mensaje. El celoso llegó a mí cuando estaba en un escenario y saludé a una chica por micrófono, entonces el novio pensó que teníamos algo, es así como quise contar lo que me ocurrió y dar el mensaje de no maltratar a la pareja.

¿Qué tanto cambió la canción desde su idea inicial hasta el producto final?

La canción tuvo algunos cambios, porque cortamos parte de la historia, pero tiene su esencia, ya que al final logramos contar la anécdota del tipo celoso. Se hizo un buen video del tema, además a la gente le ha gustado mucho.

¿Cómo logra hacer el acompañamiento musical de “El celoso”?

Over Vásquez es un trompetista muy bueno, que ha trabajado con los grandes cantantes de música popular, entonces un día lo llamó y le mando la canción, es así como le hicimos todos los arreglos y logramos hacer una canción que tiene mucha fuerza.

¿Cómo es su proceso de composición?

Escribía en braille, pero ahora lo hago a través de mi celular. Está canción en particular la hice tarareándola en un mensaje de voz para no perder la idea, entonces empezaba a crear la línea melódica con mi voz e iba unión las frases.

¿Qué le llama la atención del género popular?

Empecé cantando rancheras, pero me ha gustado experimentar en varios géneros y mi sueño es cantar pop, pero la música popular me gusta, porque la gente se siente identificada. Me he caracterizado por querer hacer música popular bien hecha.

¿Tenía otro repertorio para elegir su próximo lanzamiento aparte de “El celoso”?

Quería lanzar una canción escrita por mí, pero tenía otros seis temas que me dieron unos amigos.

¿Quiere seguir lanzando sencillos o lanzar un álbum?

Quiero sacar un disco para que conozcan mi trabajo y tengo varias canciones de otros géneros como salsa y género urbano. Igual, tengo que dejarme asesorar en ese tema.

¿Por qué decide participar en "La Voz Colombia"?

Tomé la decisión de presentarme en La Voz Colombia, porque es un programa que respeta al artista y se le potencializan sus capacidades. Hice todo para dejar una buena imagen ante Colombia y siempre pedí que no votaran por lastima sino por el talento.

¿Qué fue lo más difícil y lo mejor que le dejó este concurso musical?

Lo más difícil fue la expresión corporal que pedían en el programa, eso casi me cuesta la salida, ya que la producción del reality me exigía que me moviera en el escenario como una persona que no tiene ninguna discapacidad visual. Lo más satisfactorio fue interpretar canciones con las que me identificado.

¿Tiene perro guía en este momento?

En este momento no, porque estoy en una etapa de duelo. Mi perrita guía murió hace nueve meses a sus 14 años. Mi perra guía me daba mucha independencia y compañía.