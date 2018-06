Día Mundial de la Ruana en Nobsa, Boyacá

Carlos Antonio Niño, un artesano de la ruana

El Espectador

Para usted, ¿qué significa la ruana?

Es una prenda emblemática de Boyacá, para mí es un orgullo poderla fabricar, pues encierra en sí todos los valores, la honestidad, el compromiso y la integridad de una persona. Con nuestros diseños también queremos rendir tributo a los campesinos, al agro, al paisaje y la cultura boyacense.

¿Cómo comenzó en este negocio?

Mis abuelos empezaron con esta tradición que se ha mantenido con mis tías y ahora con mi generación, que trabajamos desde los 8 años. Para nosotros es un honor poder sentir el orgullo de fabricar y mantener vigente una prenda tan emblemática para Boyacá como la ruana.

¿Cuál es el legado más significativo de su abuelo?

Mi abuelo, Luis Antonio Paipa, fue quien le hizo la ruana al papa Juan Pablo II cuando estuvo en Chiquinquirá, en 1986.

¿Por eso decidió diseñar el año pasado una ruana para el papa Francisco?

Por la tradición de mi abuelo hice la tarea de diseñar una con los mejores materiales. A la prenda le bordamos una paloma de la paz, las banderas de Italia yde Colombia y la cinta del escudo que dice “Libertad y orden”. También fue un acto para comprometer a nuestros dirigentes para que se tome con respeto el tema de la paz.

Este año presenta una ruana para la selección de Colombia…

Hicimos una ruana de color amarillo para rendirles homenaje y darles fuerza a los jugadores que están poniendo su alma y su corazón en el Mundial Rusia 2018 con el fin de darle una alegría a este país, que tanto la necesita. Los deportistas son quienes mantienen vivo a este país y queremos que donde estén sientan el apoyo de nosotros.

Nairo Quintana fue el primero que tuvo su propia ruana, y de color rosado…

Esa ruana se hizo en 2014, cuando quisimos poner en consideración el tema de la ruana rosada para hacer honor a su triunfo en el Giro de Italia. Fuimos a Cómbita y la madre de Nairo nos ayudó a promocionarla.

En los últimos años la ruana ha tenido un auge en la moda gracias a que algunos diseñadores reconocidos se han apropiado de la prenda. ¿Cómo percibe ese proceso?

En mi caso, me he puesto en la tarea de realizar varios diseños. He elaborado unos 140 estilos de ruanas. Pero igualmente hay gente que las compra en nuestros negocios y luego les triplica el precio para venderlas en los centros comerciales.

Su empresa está en Nobsa, Boyacá. ¿Cómo se promocionan?

Quisiera tener la posibilidad de poder exhibir mis productos en un centro comercial de una ciudad, pero por estar fabricando no tengo el tiempo suficiente. Hoy en día todo se promociona en internet, y hasta ahora estamos empezando la tarea.

¿Cómo compiten con el mercado extranjero?

Nosotros hacemos un llamado para que la gente compre colombiano. La ruana, que es típica del país, fue llevada a otros lados, donde la gente la está fabricando y paradójicamente la están trayendo de vuelta para venderla. Competir con el producto de China, Corea o Japón es muy difícil.

Para Nobsa, ¿qué significa el mercado de la ruana?

Intentamos mostrarle a la gente que hay forma de crear empresa. Es cierto que no ganamos mucho, pero tenemos la dignidad de tener un plato de comida en la mesa.

¿Cómo se prepara Nobsa para celebrar el Día Internacional de la Ruana?

Ese fin de semana (30 de junio, 1° y 2 de julio) los artesanos presentarán un trabajo investigativo sobre el rescate de las técnicas ancestrales de tejido tinturado muisca y técnicas innovadoras como el fieltro en lana.