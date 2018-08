Se empezó a consolidar en la serie “Niñas mal”

Carlos Arturo Buelvas, en la escena mexicana

El Espectador

¿Cómo fue su incursión en la televisión mexicana?

Fui uno de los protagonistas de un proyecto de MTV, llamado Niñas mal, con un personaje espectacular que la gente quiere y del que me siento muy orgulloso, que fue Nachito-Ignacio Paternain. Eso lo hice desde Colombia y fue ese rol el que me abrió las puertas en México.

¿Cómo ha sido su experiencia en la serie “El señor de los cielos”?

Ha sido fantástica, estoy feliz, es un personaje pequeño, es mi primer proyecto como actor en televisión que grabo en México y tengo que agradecer que El señor de los cielos es la serie más vista de Telemundo; además comparto escena con grandes actores, y aprendo más que todo de este oficio.

¿Qué tanta participación tiene su personaje en la serie?

Es un personaje que tiene un porcentaje no tan alto de participación en los capítulos, pero estoy todo el tiempo y toda la temporada, y eso hace que tenga la posibilidad de construir un personaje. Tengo el chance de estar en muchos capítulos de la sexta temporada y eso para mí es maravilloso. Mi experiencia ha sido increíble, estoy trabajando con mi ídolo de la infancia, que es Róbinson Díaz, un actor sensacional.

Cuéntenos los detalles del perfil de su personaje...

La trascendencia que tiene realmente es apoyar a todo ese grupo de colombianos que todo el tiempo funcionan como antagonistas de la historia, el grupo del Cabo (Róbinson Díaz), y todos ellos son los colombianos que persiguen a Casillas durante la historia. Esta temporada se llama el Fugitivo, precisamente porque Aurelio Casillas tiene encima a todo un grupo de narcos colombianos, que están a su acecho y allí estoy yo. Ese es uno de los objetivos principales de mi personaje, Musaraña, el hombre más joven del grupo y quien tiene más cercanía con el tema de tecnología y de todo ese tipo de comunicaciones.

¿Cómo es su vida en México?

Soy muy disciplinado en mi cuidado y estudio de las artes escénicas. Así que cuando no grabo estoy realizando talleres de arte dramático o en gimnasio entrenando. Creo que es el camino a la evolución y mi sueño es ser un gran embajador de mi país. Estoy profundamente agradecido con México, porque me ha abierto las puertas a las grandes oportunidades. No sólo he trabajado como actor, sino también en publicidad, pues acá la industria es mucho más grande y eso permite desarrollarte en todos los ámbitos. Estoy feliz en México y me gustaría estar un tiempo más.

¿Qué extraña de su país?

Todo, absolutamente todo. Extraño mi familia, extraño a la gente, extraño la comida y los paisajes, un montón. Ahora que he tenido la oportunidad de conocer México, otros estados y ciudades de este país, me ha hecho admirar más la belleza natural que tenemos nosotros. Siempre saco tiempo y me escapo a buenos restaurantes de comida colombiana y de esta forma siento más cerca mi terruño.

¿Piensa radicarse definitivamente en México?

No sé si me quede toda la vida en México, pero estoy feliz en este momento. Creo que es un buen momento para los actores acá y para mí ha sido un período de muchísimas oportunidades, por lo pronto me gustaría radicarme en este país.

¿Qué ha aprendido durante este tiempo en México?

Tengo un poco más de un año de ser residente y de vivir en Ciudad de México. Me parece un lugar muy cosmopolita que no sólo les abre las puertas a los colombianos, sino a todos los extranjeros. Definitivamente México sí es un puente importante y una vitrina grande para poder mostrar tu trabajo como actor y como artista.