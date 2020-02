Es experta en feng shui desde hace más de 20 años

Carmen Lucía Murcia y los secretos del año nuevo chino

¿Qué tiene que ver el año nuevo chino con Colombia?

El año chino es un momento energético universal, así suceda en el otro hemisferio. La Tierra es un solo planeta y todo lo que acontece en un punto afecta a otro punto. El año nuevo chino siempre ha sido el momento en que se produce la mayor migración de personas en el planeta, así que esto mueve, genera cambios y trae consecuencias. Participar de esta celebración es hacer parte de ese movimiento, nos afecta así no lo hagamos consciente.

¿De qué se trata esta celebración?

Es una oportunidad más de recomenzar el año. De pronto el 31 de diciembre estábamos en otro corre-corre, así que el 4 de febrero específicamente podemos celebrar de nuevo el comienzo del año. Nosotros lo haremos en Chía el 8 de febrero, que dentro de la tradición china es una fecha favorable para celebrar.

¿Cómo se puede definir el calendario chino?

El calendario chino se conoce comúnmente como el calendario del agricultor o el calendario Hsia. Es un sistema muy preciso que no solo registra el paso del tiempo, sino que también se utiliza como una herramienta para poder pronosticar qué sucederá en cada año. El calendario Hsia siempre comienza el 4 de febrero y enumera el año, mes, día y hora en una serie de elementos (metal, agua, madera, fuego y tierra).

En el calendario lunar, el nuevo año tiene como símbolo la rata de metal, ¿por qué?

En la astrología china se combinan doce animales (llamados ramas) con los cinco elementos (llamados tallos: agua, madera, fuego, tierra y metal). Cada animal se repite cada doce años, combinándose con los cinco elementos, cada uno de los cuales se repite cada sesenta años. Entonces, este es el año de la rata de metal, en 2032 será la rata de agua, en 2044 la rata de madera, en 2056 la rata de fuego, en 2068 la rata de tierra, repitiéndose la rata de metal en 2080.

¿Por qué se habla de doce animales específicos?

El calendario chino está compuesto por ciclos de doce años, cada uno de ellos representado por un animal. Esto es narrado en la leyenda del emperador de jade, quien organizó una carrera de animales para decidir cuáles entrarían en el zodíaco. Los animales debían cruzar el río y se les otorgaría un año según su orden de llegada. Eso explica que son doce y el orden en que están: rata, búfalo, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo.

Según el año chino, ¿hay actividades más favorables que otras para hacer en este año de la rata de metal?

La explicación de por qué a algunos negocios u oficios les irá bien y a otros no tanto está en el ciclo de los cinco elementos. Es largo de explicar, pero por ahora podemos decir que el fuego conquista al metal, por lo que entre las industrias favorecidas están el diseño, la publicidad, las artes plásticas, la televisión, el cine, la radio, las telecomunicaciones, la ganadería, los restaurantes y las industrias del entretenimiento.

Es la sexta vez que se celebra en Colombia el inicio del año nuevo chino. ¿Qué le ha quedado de estas experiencias?

Me queda la satisfacción de ver que se puede ayudar a las personas de una manera sencilla y grupal. Siempre he dicho que la energía de grupo mueve montañas y así es… Que las personas me llamen y me cuenten que han conseguido sus propósitos, que sus vidas han cambiado en alguna medida, es motivo de alegría.

Usted es experta en feng shui, ¿qué es?

El feng shui es una herramienta para equilibrar espacios, ya sea el ambiente en el que duermes, trabajes o comas. Cuando tú estás en un lugar en el que te sientes a gusto, tus emociones y tu forma de expresarte, cambia; te vuelves mejor persona, porque el lugar te apoya. Cuando respiras mejor, piensas y te sientes mejor, en definitiva. Hay cuatro tips básicos para lograr un ambiente armonioso: no tengas nada dañado, nada roto o que no te guste y usa todo lo que te rodea.

¿Qué es lo más asombroso que ha experimentado como consultora en feng shui en estos veinte años de trabajo?

Lo más asombroso es el ser humano, no hay nadie igual a nadie… y en cada consulta te encuentras con una historia diferente y para cada caso hay soluciones específicas y muy personales. Me asombro de la capacidad que tenemos los humanos de reinventarnos y salir adelante, a pesar de las dificultades, y a veces también me asombro de la terquedad de algunas personas para no entender que el feng shui no tiene nada de religión ni brujería. Me asombra que todavía en el siglo XXI pensemos de forma obsoleta y no tengamos la mente abierta para tantas posibilidades que hay en el universo de crecer y ser mejores criaturas.