Dice que ahora los seres humanos son más conscientes de su físico

Carolina Gómez: “Queremos ser felices y saludables”

El Espectador

¿Cómo fue su tránsito para convertirse en youtuber en “Beauty Hackers”?

Ha sido muy divertido acercarme a una generación con la que me identifico mucho, principalmente por mi hijo, que muy pronto cumplirá 22 años. Estoy contenta con esta transición, porque siento que puedo ser yo y descubrí que muchas personas comparten mi sentido del humor. Lo que les prometo es que como youtuber me van a ver a mí como soy.

¿En esta nueva faceta qué ha descubierto de usted misma?

Ha sido una reinvención más que otra cosa. Tal vez la vida me ha puesto en un lugar y en unas circunstancias muy especiales, porque por primera vez en muchos años siento que no tengo que poner una barrera para comunicarme con los demás a través de un medio de comunicación. La que aparece ahí en internet soy yo.

La idea de ser youtuber surgió por la cantidad de preguntas que le formulan a través de sus redes. ¿Cómo fue esto?

Responder 400 mensajes o comentarios se me estaba dificultando mucho. Yo soy muy activa en redes sociales y me encantaría responderles a todos, pero no me alcanzaba el tiempo para todo lo que tenía que hacer. Quería tener una interacción directa con los seguidores y ese fue el primer paso para emprender esta etapa.

En el canal de YouTube están dos mujeres (usted y la química sueca Katarina Stetz) dando consejos para el bienestar en general. ¿Las preocupaciones femeninas son iguales en todas partes?

No solo se trata de mujeres o de hombres. Todos los seres humanos en la actualidad somos más vanidosos y estamos más expuestos. Tenemos más consciencia de nuestro físico, así que son consejos que damos en general porque se trata de un proyecto inclusivo.

¿El concepto de belleza ha cambiado desde la época en que fue reina de Colombia?

Ese concepto ha evolucionado mucho. No solamente cambió la moda, la estética dio un brinco inmenso y en la actualidad la belleza está atada a la salud. Creo que la gente no está tan obsesionada con la perfección física, sino que se preocupa por la salud individual. Me parece que todo apunta a que queremos ser felices y saludables.

En la actualidad, ¿qué le dice el espejo a Carolina Gómez?

Lo que me dice el espejo en la actualidad es: “Carolina, cómo te ha permitido vivir”. Cada arruga que tengo es una experiencia y una vivencia. Me gusta lo que veo; no es perfecto, pero a mí me gusta.

Usted es empresaria, presentadora, actriz y muchas cosas más. ¿Cómo va a compaginar su nueva faceta de youtuber?

Es que lo que van a ver ahora es a Carolina Gómez. Yo estaré sentada hablando con una amiga; ahora mi actividad actoral y mi rol como presentadora me dan una fluidez importante ante las cámaras. Yo soy así como me verán de youtuber, algo de lo que he insinuado en mis redes sociales; y lo que más me tranquiliza es que he creado una relación honesta con mis seguidores.

¿El hecho de ser madre le abrió ventanas distintas en todas esas facetas que desarrolla?

El hecho de ser madre me abrió todo un universo distinto. Mi hijo me abre todos los días una posibilidad para vivir, tal vez ha sido mi hijo el responsable de que yo me permita vivir de la forma intensa en que lo hago. Llega una edad en la que uno les consulta todo a los hijos, porque ellos trascienden sin ninguna duda.