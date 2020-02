Se presentan el 28 de febrero en el Movistar Arena

Chico Castillo, la rumba flamenca de los Gipsy Kings

Redacción un chat con...

Los Gipsy Kings llevaban ocho años sin venir a Colombia, ¿a qué se debió la ausencia tan prolongada en una plaza que tanto disfruta de su música?

En realidad no sé por qué no había vuelto a Colombia. Desde hace algunos años André Reyes, quien está al frente de los Gipsy Kings by André Reyes, me llamó para que fuera parte de nuevo de esta agrupación, y acepté feliz. Hice algunas cosas como solista en Colombia, pero ahora tengo la oportunidad de reencontrarme con ese público maravilloso.

Llevan más de tres décadas de actividad musical y son muchas las generaciones a las que han influenciado, ¿cómo asimilan esta responsabilidad?

Esa responsabilidad nos hace inmensamente felices, porque hemos logrado que a muchas generaciones les guste el flamenco y sientan que es una música de la que se puede aprender mucho, mientras se disfruta se escucha. Hemos sido unos abanderados de las fusiones y somos plenamente conscientes de que el flamenco ha llegado a todos los rincones del mundo gracias a la gestión de los Gipsy Kings, entre otros artistas importantes.

En estos años de ejercicio artístico, ¿Chico Castillo ha encontrado un género musical que no sea compatible con la rumba flamenca de los Gipsy Kings?

En realidad, con toda la exploración que hemos hecho, puedo decir que esta música se puede fusionar con cualquier tipo de género, incluso se lleva bien con el reguetón. La ventaja que tiene es que el estilo que hacemos es muy gustador y, en parte, eso lo hace compatible con cualquier manifestación sonora.

¿Cómo fue la aproximación de Chico Castillo a la rumba flamenca?

Llegué por herencia. Mi mamá y toda mi familia se dedica a la rumba flamenca.

¿Cómo ha sido la evolución de la rumba flamenca?

Esta ha tenido una evolución bastante grande en estos años. Este género tiene una penetración mundial comparada con muy pocos ritmos musicales. La gente se deja llevar por la guitarra.

¿En qué ha cambiado desde la década del 70 hasta ahora?

Creo que no ha cambiado mucho en los ritmos, pero la fusión ahora se realiza en mayor medida. En los Gipsy hemos incorporado unos instrumentos innovadores y por eso vamos adelante con la evolución del género.

¿Los seguidores del flamenco tradicional y del cante jondo han recibido bien la rumba flamenca de los Gipsy?

Son dos géneros totalmente distintos. El flamenco es para escucharlo, porque le entra a uno en el cuerpo y en el alma; mientras que la rumba flamenca es para contagiar al público con alegría.

¿Nunca ha habido enemistad con los fanáticos del flamenco tradicional?

Para nada. Ellos siempre han entendido que se trata de dos géneros distintos.

¿Cuál es el palo (estilo) del flamenco que más disfruta Chico Castillo?

A mí los dos palos que más me gustan son: la bulería y el fandango. La primera tiene un ritmo arrollador.

Un artista flamenco como usted, ¿cómo puede definir “el duende”?

Paco de Lucía era un duende, Camarón de la Isla, igual. Estos dos artistas tenían algo especial que los demás no han tenido. Eso es el duende, y ese término no se puede explicar porque se nace o no con duende.

Los Gipsy Kings tienen algo más de 19 discos, ¿cómo es esto para ustedes?

Los estudios de grabación siempre serán especiales para nosotros porque es allí donde afinamos los sentidos para realizar nuestro mejor trabajo de creación, mientras que el escenario es un juego mágico con el público.

¿Cómo ha sido la vida de Chico Castillo fuera de los Gipsy?

Antes de estar en la agrupación, hice mis discos y algunos fueron muy exitosos. Además, tengo un negocio de restaurantes en Miami.

¿Cómo será el repertorio para Colombia?

Vamos a tener un show muy bueno, porque incorporaremos temas de André Reyes, como Bamboleo y Volare, pero también los sorprenderemos con canciones nuevas.