Febrero 29 de en Octava Club, en Bogotá

“Club The Lux”, una fiesta electrónica sensorial

El Espectador

¿Cómo nació la idea de “Club The Lux”, una fiesta electrónica en el país?

Nosotros trabajamos con música electrónica hace más de 15 años. Hemos hecho eventos, trajimos a Avicii, varios DJ y artistas al país. Nos dimos cuenta de que existe una tendencia encaminada al tema espiritual, meditar, de querer ser mejor, hacer yoga y comenzamos a explorar la idea de cómo podríamos mezclar todo esto con la música electrónica. Nos comunicamos con personas que hacían cromoterapia, sanación ancestral y musicoterapia, bueno, todas las áreas que van alrededor de la terapia con la música. Seguí explorando el tema y decidimos producir un show de eventos de música electrónica.

Antes de “Club The Lux”, ¿ya había tenido una experiencia de este tipo?

Sí, soy una persona que cree en todo el tema energético. Para muchas personas el meditar, sentarse, cerrar los ojos y quedarse callado resulta un poco aburrido, o en algunos casos no logra conectarse con la luz, así que comencé a explorar más de esto para presentarles un nuevo concepto a las personas, y así nació la idea de hacer una fiesta. Entonces, vamos a jugar con cristales, con aromas, efectos especiales, con instrumentos ancestrales. Todo tipo de instrumentos diferentes que activen estas frecuencias que hacen que las personas se sientan distintas.

¿Se puede hacer con cualquier tipo de música?

Sí. La sanación pránica y la musicoterapia son instrumentos que emiten frecuencias que al final terminan siendo un tono. Si uno es creativo lo mezcla con cualquier cosa para generar un estado de ánimo positivo en las personas.

¿Quiénes son los encargados de activar a la gente?

La misma gente, porque la idea es que ellos se conecten con esta experiencia. Además, nosotros tenemos un equipo: la productora es Pamela Vallejo, y yo soy el DJ; entre todos nos encargamos de que sea un ambiente bueno para el público. Traemos diferentes artistas de música electrónica de acá, siempre he sido partícipe de empujar el talento local, porque Bogotá se basa más en el artista internacional. La idea es crear este concepto con talento nacional, pero con una producción internacional. No nos gusta basarnos tanto en el artista, sino desarrollar un concepto donde la gente va por eso y no por escuchar al músico.

Fue el primer DJ en traer a Avicii a Colombia. ¿Cómo fue esa experiencia?

Buena y mala. Después del evento a mí me secuestraron para quitarme la plata que me había ganado, pero eso tan traumático no me va a quitar la experiencia de haber traído a uno de los mejores DJ al país. Mucha gente fue, y ahí las personas sintieron que realmente existe esta comunidad.

¿Su papel como DJ cambia en “Club The Lux”?

Sí. Cuando me presento como DJ normal solo toco todo tipo de música electrónica y en esta fiesta es algo más energético, donde ya la música no es la típica comercial, sino que nos enfocamos en las frecuencias. El show se vuelve un poco más enfocado no en lo que me gusta a mí sino en la experiencia de la persona.

¿Cómo ha evolucionado el género electrónico en Colombia?

Siento que hay más gente escuchando el género, pero menos sitios de música electrónica que antes. Obvio se siente una evolución y ya entienden la música de una manera más amable, pero le hace falta posicionarse.

¿Piensa replicar esta fiesta en otros sitios del país?

Claro, en este momento estamos en el proceso de desarrollar mejor el evento y el concepto. El propósito es que esto se pueda expandir para que la gente encuentre otro modo de relajarse.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Estamos en el proceso de montar un sello digital para los artistas. Muchos de ellos quieren incursionar en el género, pero no tienen los recursos para hacerlo, así que queremos lanzar una plataforma para ayudarlos y evitar que su música solo se quede en SoundCloud, como me pasó a mí.

¿Cree que los otros géneros, como el urbano, les ha ido robando espacios en la esfera musical?

Sí y no. Soy fan de toda la música. No se puede negar que el género ha arrasado con todo, tanto aquí como en otras partes del mundo, pero hay que ver la fusión que están generando con la música electrónica. Por ejemplo, J Balvin en su canción mezcla mucho los dos géneros. Todo esto ayuda a las personas a introducirse en este mundo.