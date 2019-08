Peter Tibber, embajador de Reino Unido en Colombia

“Colombia es un país impresionante”

¿Cuál fue su primer carro?

Fue un Austin azul muy viejo, creo, hace muchos años. No valía nada y desapareció de frente de la casa después de algunos meses. Probablemente fue para mejor. Después tuvimos varios carros diferentes en los países donde he trabajado, varios modelos británicos, pero en Bogotá no he tenido la ocasión de manejar hasta ahora.

¿Qué le parecen los carros híbridos (funcionan a gasolina y con energía eléctrica)?

Creo que son el futuro. Como país, como embajada, estamos invirtiendo mucho en el tema sostenible. Todas las grandes ciudades del mundo sufren por la contaminación, por los gases de efecto invernadero, entonces es muy importante buscar nuevas tecnologías, energías limpias, sobre todo en transporte. Parte de este desarrollo de nuevas tecnologías e industrias también impulsa la economía, pues crea nuevos empleos de alto nivel, por lo que me parece una situación donde todos ganamos.

¿Qué puede aprender Colombia del Reino Unido en materia de sostenibilidad?

Tenemos programado un enorme aumento en nuestra colaboración con Colombia en todos los temas de crecimiento sostenible: energías renovables, deforestación, finanzas verdes e infraestructura sostenible. Para ambas naciones queda mucho por hacer en adoptar nuevas tecnologías más limpias y compatibles con la vida humana.

¿Qué han hecho como embajada en el país frente a este tema?

Hay varias empresas británicas, como Mini, que están ofreciendo tecnologías sostenibles, en este caso la propulsión híbrida. También hemos facilitado la llegada de institutos científicos que trabajan con Colombia en temas de biodiversidad e infraestructuras sostenibles Hay muchas posibilidades de colaboración entre Reino Unido y Colombia, de ahí que el presidente Duque haya firmado la alianza para el desarrollo sostenible.

Usted está próximo a retirarse. ¿Qué planea hacer?

Me voy de Colombia en agosto y me retiro del servicio diplomático, en el que he trabajado 35 años. Planeo instalarme con una comunidad en la cual participo con mi esposa desde hace diez años, que está construyendo sus propias casas con bajas necesidades de energía para vivir una especie de vida semiprivada, semipública. Vamos a compartir coches y bicicletas, entre otras cosas, con la idea de reducir al mínimo nuestro impacto al medio ambiente.

¿Cómo funciona eso de una vida semipública y semiprivada?

En inglés este tipo de comunidades se llaman cohousing. La idea es que, como comunidad, compramos el terreno y construimos nuestras casas, pero como privados, cada familia compra la suya. Además, hay una casa comunal, en nuestro caso un molino de agua muy bello, donde hacemos actividades como cocinar y comer juntos, mirar películas y hacer yoga, por ejemplo.

Una recomendación para llevar una vida sostenible...

Compartir. Vivimos todos vidas muy individualizadas. Hay posibilidades de compartir en vivienda, en transporte y en la vida cotidiana. No es necesario que todo sea individual. Además, la vida compartida es más agradable.

Un logro sostenible de Colombia y uno de la embajada ahora.

Colombia, en aspectos de sostenibilidad, es un país impresionante y el ejemplo más grande es su capacidad en energía hídrica. Si no me equivoco, un 60 % de las necesidades energéticas del país son cubiertas por hidroeléctricas. Sé que el Gobierno tiene ambiciones de utilizar otras energías renovables, lo cual es excelente. Por otra parte, la embajada ha trabajado mucho con en el tema de la deforestación. Es un desafío tremendo, no solo por la sostenibilidad sino por el quehacer científico, por lo que tenemos colaboraciones tan fuertes entre instituciones de esta rama.

Una recomendación de conducción.

Es la primera vez en cuatro años que manejo en Colombia. Mi recomendación es no hacerlo. Es mejor usar bicicleta o transporte público. Si es completamente necesario manejar, hay que hacerlo muy lentamente. De preferencia con un carro eléctrico o híbrido, para disminuir el impacto en el medio ambiente.