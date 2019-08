“Colombia está quedada en moda”: Giovanni López

¿De dónde nace el interés por la moda contemporánea?

Hasta los años 90, en Colombia no había sitios donde comprar moda, no existían almacenes con diversidad de ropa, pero sí se evidenciaba mucha influencia antioqueña. Llegaban, por ejemplo, muchas prendas de Medellín de marcas como Gente Joven, algo muy clásico. Gracias a eso empecé a hacer mi vestuario, me incliné por los accesorios. Entonces saqué una colección de cinturones, camisetas y chaquetas de cuero, mi primera colección. Mi interés en traer el término moda al país y romper con lo clásico me llevó a crear prendas nuevas y a inclinarme por los colores, las formas y los estilos diferentes. En cuanto a la moda masculina, recuerdo que en Taller Cinco, donde estudié mi carrera, el 98 % de mis compañeros se inclinaban por la moda de mujer y pues yo, en definitiva, prefería la masculina y el estilo varonil.

¿Cómo podría definir la moda, después de 22 años de experiencia?

Rompo con lo que piensa la gente. Para mí, moda es vestirse con prendas diferentes a las convencionales, tener un buen gusto y, sobre todo, sentirse bien con lo que uno se pone. La base de la moda está en Italia y Francia, donde hay buen estilo, un mundo de colores, texturas y combinaciones, aspectos que están buscando actualmente las personas. Estos países han sido muy influyentes a nivel mundial en la industria de la moda, y son las tendencias que promueven las que me ayudan a reconocer mi errores y mis fortalezas, saber si lo que recomiendo está bien o si los accesorios que estoy implementando son los adecuados.

Lanzó hace poco la colección “Un príncipe hecho realidad”. ¿De qué se trata?

Es una colección de novios contraria a la moda nupcial que existe en Colombia. Es una colección con una onda diferente, en donde el hombre es mucho más alternativo, irreverente, con colores como el vino tinto o el azul claro, que no son muy usados por los novios clásicos. Un príncipe hecho realidad tiene toques como la pedrería o bordados en las chaquetas, detalles en sitios estratégicos, como el chaleco, la solapa y los zapatos, con el fin de hacer notar al novio en la boda, ya que normalmente son las mujeres las que se destacan por su brillo, sus accesorios y su peinado. Lancé en Corferias esta colección en Toda mi boda, días de novias, que es una feria muy importante, y gustó mucho mi trabajo, fue un éxito. Lo que más gustó fue el contraste de colores, el estilo moderno y vanguardista y el traje ajustado al cuerpo, que es lo que más están pidiendo los hombres en esta época. Un estilo muy fit y que da elegancia al novio.

¿Cómo se ve el mundo de la moda en Colombia?

El país es muy clásico, son muy comunes los negros y los tonos oscuros, aspecto que me ha llevado a no usarlos en mis colecciones, pues pienso que son colores que los invitados casi siempre usan para asistir a estos eventos. En Colombia falta un poco más de agresividad en los novios, en las empresas que manejan este tema. Mi concepto le da al novio un poco más de irreverencia en la manera de vestir.

Si alguien quisiera entrar en este mundo de las bodas, en especial en el de los hombres, ¿qué aspectos debe tener en cuenta?

Saber combinar los colores, eso es fundamental. Por ejemplo, saber de qué color es la fiesta, si lleva vinotinto o azules. La idea es que el vestido del caballero haga un buen contraste, que no sea un color que quede perdido en la celebración, que resalte y realce. También tener el plus de que el vestido del novio sea un buen complemento del vestido de la novia. Ella es la que lleva los honores, la moda y el estilo, y los hombres somos el complemento.