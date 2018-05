Se define como un viajero independiente o un nómada digital

Daniel Tirado, el primer colombiano que irá al espacio

El Espectador

Usted es un escalador reconocido. ¿Cuál es la siguiente montaña?

Me puse a mirar qué reto raro podía encontrar en el mundo, y dije: “¿Qué tal si vamos al espacio?”. Revisé y ya existe el término turismo espacial y todo ha avanzado de tal manera que si uno tiene el dinero puede ir hasta allá. Ya no es algo de la NASA o un lugar reservado para los rusos. El viaje costaba US$200.000 y me puse a vender todo lo que tenía, pedí un préstamo y con eso compré, hace menos de un mes, mi viaje al espacio.

Pero ahora está muy endeudado, ¿o no?

Sí, pero estoy extrañamente tranquilo. No sé qué va a pasar porque por ahora no hay marcas patrocinadoras ni nada. Pasé de coleccionar objetos, cosas, a acumular experiencias.

Cuando comenzó el fenómeno del turismo espacial se dijo que las celebridades y los millonarios fueron los primeros en inscribirse. ¿Fue así?

Totalmente. Para esas personas, este viaje es como comprar un queso, pero a mí sí me tocó hacer de todo para poder ir. En este momento hay tres compañías que están moviendo esos planes al espacio, que es a cien kilómetros de la Tierra por fuera de la línea de Kármán.

¿Ya existe la fecha para su viaje al espacio?

No hay fecha todavía, pero puede ser en cualquier momento, así que lo que estoy haciendo ahora es entrenar de manera rigurosa. Me toca ir a Rusia a volar en un avión de combate; también debo subirme a una nave que hace su recorrido en zigzag y montarme en una máquina centrifugadora para humanos con el fin de empezar a soportar las fuerzas 4G. Eso es lo que recomiendan los expertos.

Usted es un “youtuber” reconocido. ¿Cómo vinculará esa actividad con su idea de turismo espacial?

Claro. Voy a hacer una serie web para que el público sepa cómo se entrena un astronauta. También quiero hacer un concurso para que alguno de mis seguidores me acompañe en los entrenamientos. La gente se puede inscribir en mi blog dineroensandalias.com.

¿Cree que la ida al espacio es lo más intrépido que ha hecho?

Es lo más intrépido que he hecho hasta ahora, porque sé que tan pronto regrese de la experiencia de turismo espacial voy a ponerme la siguiente meta. De eso se trata la vida: de ir de reto en reto y superar los límites.

¿Cómo empezó su experiencia como “youtuber”?

A los 21 años regresé a Colombia, después de estar mucho tiempo viajando. Abrí el canal y pensé que nadie me leía, pero se fueron multiplicando las personas que me seguían. Vivo actualmente de los viajes, pero fue un proceso de quince años para que se vieran los frutos.

¿La palabra mochilero define su oficio?

Sí, me define a la perfección, porque además soy de apellido Tirado, que se ajusta mucho a lo que soy. Sin embargo, la gente piensa que un mochilero es un hippie fumando marihuana y lleno de pulgas, pero eso sí no soy. Creo que lo que soy es un viajero independiente.

¿Cómo es su vida en pareja?

Siempre es difícil para ellas. Para mí es delicioso porque dejarse de ver alimenta la pasión. Yo, por ejemplo, ya estoy casado por segunda vez.

¿Cómo ha ganado credibilidad en su oficio como “youtuber”?

Creo que es porque siempre hablo con la verdad. No me la paso presumiendo en fotos mostrando en dónde estoy. Lo que hago es dar consejos para ser un nómada digital y la gente encuentra conmigo la dosis de motivación que necesita.

¿Por qué ha aceptado participar en “realities” en televisión?

Lo que pasa es que soy un apasionado por la aventura. Soy escalador profesional y me gustan los retos. A mí la actuación no me gusta, pero los programas de deportes extremos me encantan.

¿Cuántos libros ha escrito?

Tengo cinco libros, pero algunos están sin publicar. Están: Cómo viajar con un perro, Cómo viajar por el mundo y a la vez ganar dinero, Viajando sin papel higiénico, Sí se puede vivir viajando y Cómo viajar para mujeres.

¿Cuándo sale a vacaciones?

Necesito unas vacaciones. Desde hace mucho no me desconecto y ya hace falta.