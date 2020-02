El 15 de febrero inaugurará la Fundación Legarda

Daniela Legarda: “Comparto casi todo con mis fans”

El Espectador

En la canción “Calendario”, que acaba de lanzar, usted habla de la primera versión, ¿cuál es?

Mi primera versión es una Daniela Legarda muy trabajadora. Siempre he sido muy activa. Empecé en Youtube, luego pasé a Instagram y ahora me dedico también a la música, así que me desempeño en todos los frentes. La primera se parece a la de ahora, en que trabajo duro todos los días para cumplir mi sueño.

¿Por qué optó por “Calendario”, canción que hace con Emilio Jaimes, como objetivo musical?

La canción me la envió Emilio Jaimes, quien me mostró un minuto del tema y quedé impactada. Emilio era la persona que estaba en contacto con el productor y yo estaba buscando una canción que uno pudiera escuchar en la playa y quería una canción de amor sin tristezas alrededor. Recibí Calendario y me enamoré de la canción.

¿Cómo escogen las partes que cada uno interpreta en la canción?

El productor nos hizo grabar tanto a Emilio como a mí la totalidad de la canción y en estudio cuadramos los momentos en los que nos sentíamos más cómodos.

¿Por qué escogió el pop urbano para expresarse a través de la música?

Siento que Calendario es la primera canción que muestra lo que realmente quiero publicar en el mercado. Mi anterior sencillo se llamó Más reguetón, pero por ahora me quiero enfocar en el pop urbano.

Comenzó como youtuber. ¿Cómo escoge qué quiere mostrar y qué no?

Trato de ser en Youtube lo más sincera y honesta que puedo, porque es lo que el público se merece. Por supuesto, hay aspectos que me quiero reservar, pero es solo por mi salud mental. Cuando estoy muy triste, simplemente no muestro esos momentos. Comparto casi todo con mis fans.

¿Para qué utiliza las siguientes herramientas: Youtube, Instagram, Facebook y Twitter?

Mi canal de Youtube lo uso para mostrar mi música y los retos que hago. Instagram lo empleo para videos chistosos míos y para mostrar tutoriales de maquillaje. No soy tan activa en Facebook y Twitter no lo uso.

¿Cómo llegó a la música?

Crecí con la música. Mi hermano trabajó siempre en esta industria, pero al principio me incliné por la cámara, que era muy orgánica para mí. Subí con Youtube y con Instagram, mientras mi hermano me decía que tenía una voz increíble, pero no me lo creía porque siempre pensé que ese era su escenario, no el mío. Sin embargo, él fue el que me impulsó para crecer en mis redes y formarme en la música.

¿Cómo define su voz?

Siento que mi voz es única, porque tiene algo medio carrasposo en algunos momentos.

¿Fue fácil pasar de youtuber a cantante?

No fue para nada fácil. La gente cuando te identifica en un rol se queda con ese rol, por eso siempre me han criticado mucho. Sin embargo, hoy puedo decir que ningún sueño es demasiado grande y por eso los cantantes son influencers también.

¿Cuál es el aprendizaje más importante que le dejó su hermano?

Mi hermano me enseñó que ningún sueño es muy grande y que puedes cumplir lo que sea. Me mostró que el camino siempre es ser real para que puedas conectarte con los demás. Siempre me decía que soy suficiente.

¿Qué proyectos tiene?

Tengo la idea de seguir muy fuerte con la música aprovechando mis redes sociales. Dentro del material inédito que existe de mi hermano, voy a sacar una canción con él. También nos vamos a unir las hermanas Legarda, de Colombia, y las hermanas Zúñiga, de México, para hacer algo increíble. El 15 de febrero tendremos la inauguración de la Fundación Legarda, en homenaje a mi hermano. Además, tengo mi libro muy adelantado y lo voy a publicar el próximo año.