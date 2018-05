Participó en el reality “Protagonistas”

Daniella de Luca lanza “Soltar” desde la experimentación

El Espectador

¿Cómo llegó “Soltar”? ¿Cómo creó esta canción?

La historia de Soltar llega en una etapa densa de mi vida por una relación amorosa, y el concepto de soltar para mí es liberación. Como yo lo planeo visualmente hay un personaje externo, pero en realidad soy yo misma, es mi miedo que me arrastra y me hunde… Y cuando uno se aferra es cuando sufre. En el momento que te sueltas, te liberas, pero es un proceso muy difícil.

¿Por qué optó por esta canción como sencillo?

Surgió. Es lo que el alma siente en el momento. Cuando haces música y te sientas con tu productor no hay un método, sencillamente el alma habla por sí sola y las cosas se van dando, se va planteando la armonía, y a base de eso creé la melodía, y fue surgiendo todo muy natural.

¿Cuál fue la primera idea de “Soltar”?

La melodía del coro. Es más, empecé pensando que esa iba a ser la melodía del verso, pero en realidad después preferí dejarla para el coro, y mi productor estuvo de acuerdo. Así se fue creando la canción, esa fue la primera idea.

¿“Soltar” es el abrebocas del sonido que tendrá el próximo álbum o EP?

Sí, de alguna manera lo es. Igual me mantengo en el pop porque es la línea que tengo, pero se resalta un poco más mi lado rockero, que hace parte de mi espíritu. Por ejemplo, en el caso de Soltar, con mi productor exploramos una base un poco trap en la armonía, pero en la melodía no se siente. Hay unos elementos que me gustan mucho y con los que jugamos, y hemos estado explorando elementos muy minimalistas pero sólidos. A veces menos es más.

¿Ha tenido un dilema entre ser rockera y el hecho de que su público le exija algo un poco más ligero?

Para mí, el rock es un estilo de vida más que un género. Es una actitud frente a la vida y en mis canciones no todo suena como el rock, pero lo tengo en mi espíritu y es algo que trasciende. Nunca he tenido problema con eso porque sé que el rock hace parte de mi esencia, porque es ser rebelde pero íntegro, y yo soy así.

A lo largo de su carrera, ¿qué permanece y qué ha cambiado en usted?

El espíritu de lucha permanece, el espíritu soñador, y hacer las cosas con una intención, que es querer ser un ejemplo para mujeres y hombres de Colombia y que crean en ellos mismos. Eso se mantiene. Lo que ha cambiado… Bueno, a lo largo del tiempo pasan muchas cosas que a uno lo hacen cambiar. Un ejemplo claro es el fracaso, porque de eso aprendes mucho y no caes en las mismas decisiones que tomaste antes. Cuando uno empieza como artista es muy afanado, pero la vida se encarga de despejar el camino de la calma.

¿Qué significa el éxito para usted?

El éxito va más allá de tener buenos números o riqueza. Sí hay cosas que son consecuencia y está bien tener una vida próspera y abundante, pero para mí tú eres exitoso cuando le sirves al mundo. La intención no puede ser la fama, sino poder conectarse con las personas y su corazón.

¿Cómo surgió la idea de hacer el álbum “Colapso mental” que publicó en 2014?

La relación con mi productor fluyó mucho. Me comencé a involucrar en el mundo del pop y exploré sonidos más actuales. Todo el álbum fue una explosión de ideas y de ahí surgió todo. El nombre del álbum está inspirado en una situación en la que uno no sabe si le gusta a una persona o no, uno no sabe qué hacer, y esa incertidumbre produce ese colapso mental.

¿Qué proyectos tiene para este año?

Creo que voy a sacar dos sencillos más, quiero empezar a componer. Lo que viene es más música y también conciertos en el país. Me encantaría que mi música llegara a un nivel latinoamericano, pero por ahora estoy muy enfocada en hacer más música.