Lleva más de 10 años en esa industria especializada

Danny Dyers: de “bartender” a embajador del whisky

Redacción un chat con...

¿Cuál es la forma adecuada de beber whisky?

Considero que no hay un patrón o un referente que deba considerarse como la más adecuada de beber whisky, la mejor forma es como cada persona quiera hacerlo. Esto depende no solo del paladar, sino del momento en que se haga. Por ejemplo, estando en Colombia me he dado cuenta de que una de las mejores formas de disfrutar este buen whisky es con hielo, esto lo digo porque por ser un territorio del trópico hace resaltar la frescura de este líquido, el hielo le da una mayor importancia y resalta la cremosidad. Por ejemplo, cuando regrese a casa en Escocia, que es muchísimo más frío que Colombia, la mejor forma de beberlo para mí es puro. Lo bueno del whisky es que se puede experimentar con él.

En el país la coctelería a base de whisky ha venido en aumento. ¿Por qué se da este fenómeno ahora?

Los cocteles con whisky no solo están creciendo en Colombia, sino en todo el mundo. La coctelería no solo ha evolucionado al momento de ser tradicional como en la preparación de un Old Fashion, sino que también se puede innovar y probar un camino más intrépido, como preparando un expreso Martini cambiando el vodka por un Grants Triple Wood. Muchos wiskys son muy fáciles de mezclar y es sencillo atreverse con su sabor.

Usted es embajador global de la marca de whisky Grants. ¿En qué consiste su trabajo?

Fundamentalmente consiste en viajar por todo el mundo transmitiendo a las personas todas las bondades de la marca y haciéndolas pasar un buen rato con este whisky.

¿Cuál considera que es la diferencia entre Grants y otras destilerías?

Una es nuestra condición artesanal o lo que nosotros llamamos las tres “M”: The Maker (productor), The Muscle (músculo o tonelero) y The Master (maestro). El productor es la persona que hace el destilado con el que se fabrica la bebida. El músculo o tonelero es la persona que se encarga de tratar y reforzar las barricas donde se madura nuestro whisky. Y, finalmente, nuestro maestro malteador es quien tiene la misión de realizar las mezclas armónicas de todas nuestras bebidas.

Dentro de Grants hay una denominación que es “Triple Wood” (Tres Maderas), ¿qué significa?

Triple Wood es el nombre que se le ha dado al nuevo producto de la marca. Realmente aquí estamos hablando de mantener el mismo líquido cambiando la presentación y la botella, la etiqueta y el nombre. La idea de cambiar el nombre es porque queremos darles a nuestros clientes una completa innovación. El nombre viene de un hecho real: el líquido se madura en tres barricas de diferentes maderas que aportan igual número de sabores: dulce, especiado y vainilla.

¿El “Triple Wood” sirve para acompañar qué tipo de gastronomía?

Se trata de un líquido que puede ser el marco para cualquier tipo de cena. Gracias a su dulzor, especias y vainilla tiene un amplio rango de alimentos, que va desde chocolates hasta queso, y desde carnes rojas hasta lo que al paladar del cliente se le ocurra.

En materia de conocimiento de whisky, ¿qué tal está Colombia?

La verdad es que estoy muy impresionado con lo que he visto acá. He contado con la suerte de visitar grades ciudades, como Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá, y he visto la gran presencia que tiene esta bebida en la vida cotidiana de los colombianos. En particular, la marca que represento tiene en bares una presencia destacada y eso significa que el trabajo se está haciendo de manera adecuada. Colombia está en muy buen nivel con relación a los demás países que he visitado en los últimos años.