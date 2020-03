Es productor, compositor, intérprete de varios instrumentos y cantante

Draco Rosa: “Quiero que la música sea mi hobby”

Redacción un chat con...

Su nueva canción, “Quiero vivir”, está inspirada en “Tengo ojos”, del poeta mexicano Jaime Sabines. ¿Qué tanto se ha cruzado la literatura en su recorrido musical?

Desde pequeño es lo que hago. Mi canción Cruzando puertas, por ejemplo, está inspirada en Pablo Neruda, así que yo hacía el ejercicio de cantar algunos poemas con mi pequeña guitarra. La conexión entre la literatura y la música es algo muy natural para mí. Ahora no tanto, pero de joven me encantaba acompañar la lectura de poemas con una guitarra de nylon. Lo que me pasó con Quiero vivir es que de las páginas del poema saltó la melodía.

¿“Quiero vivir” es la resignificación de lo que es Draco después de la recuperación de su enfermedad?

Claro que sí. Para mí es una canción muy linda y el video me encanta también, y mejor porque estuve dirigido por Inés Mongil, una mujer a la que admiro muchísimo.

En este momento hay mucho ruido en la música. ¿Qué queda de los géneros tradicionales de la música en América Latina?

Ese tema es muy profundo para mí, porque yo sí que soy un híbrido. En este momento estoy enganchado, por ejemplo, con una familia tradicional en el África, que son los Diabaté y que tocan instrumentos autóctonos. A mí, simplemente, me gusta la música y no creo en los pasaportes, porque estoy cruzado por el mundo. Yo no le pongo mucha cabeza a eso.

Se acaba de presentar en el espectáculo “Gracias totales” con Soda Stereo. ¿Cómo vivió el momento?

Fue algo muy lindo y me gusta saber que los músicos nos estamos juntando para tocar. Eso es muy importante para el catálogo, para el legado, y creo que Soda Stereo logró muchas cosas por ser modernos e innovadores. Este trío logró trascender y conquistar buena parte del mainstream. Acepté participar en Gracias totales para celebrar este trabajo tan importante por su intento de unificar.

Cuando hace estas interpretaciones de temas que no son suyos, como lo que hizo con Maná o ahora con Soda Stereo, ¿descubre aspectos nuevos de su propia música?

Con Maná hice la canción “Penélope”. Acabo de hacer una colaboración con Elvis Costello que se llama “Beat” y que saldrá muy pronto. Me encuentro con canciones que me gustan y tomo la decisión de pasarla bien. Con la música de otros artistas me libero de creencias, de estupideces, y me conozco mejor a mí mismo. También tengo una colaboración con la banda No Te Va a Gustar.

¿Cómo se encuentra con la música de Gustavo Cerati y Soda Stereo?

Para mí es muy surreal, porque yo me pongo a pensar 15 años, estando en Buenos Aires, viviendo, haciendo una novela, siendo parte del grupo Menudo, manejando un Peugeot y legalmente portándonos mal y escuchando a Soda Stereo, escuchando al Flaco Spinetta, a Sumo, Charly García, todos estos personajes que estaban por ahí, y estar hoy en 2020 haciendo parte de un momento tan histórico, lo veo muy bonito, lo veo bonito para la familia y para el legado.

¿Con qué canción de Cerati disfruta?

Hace poco estaba en el estudio, en Puerto Rico, corriendo, me fui a cambiar... yo vivo en el estudio ahora porque estoy con este tema del divorcio. Estoy ahí, me tengo que cambiar, montaron y limpiaron la batería y la vi así de lejitos, luego vi la guitarra que me habían regalado, y me emocioné mucho, me fui en calzoncillos y pasaron dos horas tocando canciones de Soda. Yo me sentía como un fan porque al final, dije, soy fan de ellos.

¿En algún momento ha sentido disputa entre los distintos roles que desempeña en la música, como productor, como compositor y como intérprete, como cantante?

Lo que no está en sintonía es la música como oficio versus la música como hobby. Yo quiero que la música sea hobby porque me da una felicidad, me llena tanto. La música realmente, como cuando uno es un chamaquito, siendo joven, es como el safe place, el sitio donde tú ibas y estabas bien seguro, donde había amor y todo lo que necesitabas para estar bien. Y eso era nada, era poca cosa, y estabas como el rey del universo, no porque nadie lo decía o había un premio. Era que simplemente te encontrabas en la música un sitio tan especial. ¿Qué pasa con los años? Claro, se convierte en un negocio y yo he sido muy fiel, incluso ha sido problemático porque dicen que soy mi peor enemigo, que soy el último de los mohicanos.

¿“Quiero Vivir” será parte de un álbum que viene en camino?

Espero sacar un álbum para noviembre, esa es mi meta. No, un momento, la meta es vivir, no me gusta decir que es mi meta, pero la intención es sacar un disco en noviembre, con Quiero vivir y otras más.