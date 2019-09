Está preparando 10 canciones nuevas

Duina del Mar, luego de un exceso de música

El Espectador

¿Cómo nació “Como te soñé”?

Como te soñé nació de una nueva aventura musical en la que quería lograr unir distintos géneros, que me han influenciado desde hace mucho tiempo, además de lograr crear una identidad sonora. Esta canción fue producida por mí y se convirtió en un reto en todos los sentidos.

¿Cómo fue el proceso de composición colectiva?

He estado creando un torrente de canciones durante estos tres años con diversas colaboraciones. Esta la empecé a producir, pero inicialmente era muy reggae, luego comencé a hacerle cambios durante un año. Antes de grabar el video le cambié toda la producción al tema, porque no me sentía tan segura de lo que tenía, entonces en una noche le hice los cambios.

¿Por qué el video tiene un estilo tan “vintage”?

Fue un trabajo intenso y minucioso. Todo en el video tiene un significado diferente, porque queríamos que cada uno de los elementos representara algo de lo que soy. Fue una construcción linda y muestra un poco sobre la fantasía del amor.

¿Por qué incorpora el rap?

El rap siempre me ha gustado, pero no había encontrado una canción con la que sintiera que fluyera. En mis conciertos hago rap y me siento muy cómoda haciéndolo. La idea es que este recurso se repita en las nuevas canciones que saldrán y es algo que me sale naturalmente.

¿Qué tanto se parece la música que viene con “Como te soñé”?

Hay algunas canciones que se parecen un poquito, pero todo está muy ensambladito con mis pinceladas, además cada una de las canciones cuenta con colaboraciones distintas en la parte de producción.

¿En qué proceso está su próximo sencillo?

La canción que viene le da un poco de continuidad a Como te soñé. La idea es sacar una nueva cada mes y cada una tiene un aporte musical distinto.

¿Por qué escogió “Como te soñé” como primer sencillo?

Sentí que era la que más hablaba del corazón y de la visión que tengo como artista, además reunía todos esos elementos sonoros con los que me siento conectada. Tiene ese elemento urbano y ritmos de diversos géneros, además abarca muchas cosas de lo que soy.

¿Por qué se ausentó de los escenarios?

Por exceso de música, además porque no lo sentía y no estaba tan contenta con lo que estaba haciendo, en algún momento me sentí vacía. La música para mí no ha sido un capricho. Finalmente, ese momento de crisis me ayudó a crear Como lo soñé.

En rol como productora, ¿qué quiere darle a su faceta como cantante?

Quiero darle coherencia en esa diversidad sonora, ese siempre ha sido el reto. No quiero elegir un género, porque no quiero privarme de tener otros ritmos juntos.

¿Qué tan difícil fue retomar su carrera después de la ausencia?

Empecé muy pequeña y todo pasó un poco rápido, entonces en algún momento me sentí en una nebulosa. Me gusta ir recibiendo lo que me va trayendo la vida. Y ahora que hago mi música de forma independiente no imaginé que fuera tan duro.

¿Sigue pensando en la música de manera conceptual o se va a adaptar a los cambios de la industria lanzando sencillos?

Pensé en 10 temas y tengo el sueño de sacar un disco, así sea para dárselo a mi abuelita, porque ella siempre me pregunta por mi disco. Igualmente, hice el álbum y la idea es seguir con la dinámica que está manejando la industria, pero que luego desemboqué en lo que es, un disco.

¿Qué queda de su afición por el jazz?

Siempre está presente, pero no es algo constante. Fue algo que estudié y es parte de mi musicalidad, y cuando canto en formatos acústicos sale a relucir un poco.

Manténgase informado sobre las últimas noticias que suceden en Colombia y el Mundo, el más completo cubrimiento noticioso todos los días con el periódico El Espectador.