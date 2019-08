Compositor, acordeonero y actor

Éibar Gutiérrez y su álbum “Te amo Señor”

El Espectador

¿Cuánto tiempo duró la producción de su disco “Te amo Señor”?

En mis 17 años de carrera he tenido tres productores (Carlos Huertas, Robert Taylor y Ronald Reyes); entonces les pedí que me ayudaran a producir canciones. Llevamos tres años haciendo el disco y le metimos mucho corazón.

En su álbum invitó a dos artistas de música góspel. ¿Cómo fue esa experiencia?

Nunca había hecho nada góspel. Mi amistad con Moisés Angulo nació gracias a la actuación, cuando estuvimos en un taller. Quise invitarlo para que cantara conmigo; entonces le envié la canción y aceptó. Además, está Gio de Pescao Vivo, que es muy importan dentro de ese género.

¿Por qué escoge “Te amo señor” como sencillo?

Soy muy malo para ponerle nombre a los discos y canciones objetivo; entonces lo que hice fue invitar a gente cercana para que escucharan las canciones y la que tuvo más recordación fue Te amo señor, además le debía un homenaje a Dios.

¿Desde hace cuánto tiempo tenía esa deuda?

Hace cinco años decidí hacerle una letra a Dios. En mis conciertos suelo meter canciones para Dios, pero Te amo señor es la canción que formalicé y puse en el disco.

¿Qué tanto cambió la canción desde su creación hasta la versión final?

Esa canción la compuse hace nueve años y es que no escribo para discos, porque compongo todo el tiempo; entonces un productor amigo que la había escuchado antes, la arregló y me la mostró. Es así como decido ponerla en el disco. No tiene arreglos en la letra, pero sí en el ritmo.

¿Cuál es el aporte de los tres productores al álbum?

Carlos Huertas es un poco de nostalgia. Robert Taylor me trae a lo actual. Y Ronald Reyes es libertad. Son pinceladas distintas.

¿Cómo se ha adaptado a los cambios de la industria músical?

No puedo negar que me acoplé a los cambios de la industria musical, que exige lanzar canciones seguido, porque el mundo de la música va muy rápido y no me puedo quedar lanzando un álbum cada tres años.

¿Considera que su música ha evolucionado?

He sido productor, intérprete, compositor y músico; entonces en este disco me despojé de eso para poder sonar más actual. Además, mis productores están muy a la vanguardia de lo que está sonando en la actualidad.

¿Por qué si tiene el talento para tocar el acordeón, componer, producir y cantar, no tiene tanta figuración como otros artistas del vallenato?

Los juglares eran los que tenían todos esos talentos juntos, así nació el vallenato; y considero que no tengo la misma figuración que otros artistas de vallenato, porque me quedé en lo clásico mientras ellos entendieron las nuevas dinámicas. Ahora he entendido los cambios y no me arrepiento, ya que aprendí para estar a la altura de los más grandes.

¿Considera que los acordeoneros en la actualidad tienen un papel relevante?

A nivel de sonido y mediáticamente el acordeonero es un arrastrado y jalado por el cantante; es decir que, si el cantante es importante, su acompañante tiene trascendencia. Desafortunadamente, ahora es más importante el cantante, que el acordeonero.

¿Sigue perfeccionando su talento para tocar el acordeón?

Sueño con ser rey del festival de la Leyenda Vallenata; entonces me estoy preparando constantemente para lograrlo. Además algo que me gusta mucho es que es mi hobby y oficio. Lo que no he hecho es actualizarme con respecto a lo que están haciendo los nuevos acordeoneros.

¿Le gusta lo que está pasando con el vallenato?

No. Hay artistas que están haciendo música muy fea, pero que no trasciende. Me gusta la búsqueda que hace Silvestre Dangond y Jorge Celedón. Son manes que están haciendo búsquedas genuinas y con esfuerzo.

¿Cómo empezó a ser actor?

La parte actoral ha cobrado mucha fuerza. Me ha ido muy bien en los papeles que he interpretado, aunque eso ha hecho que me conozcan como actor. La idea es que la faceta de actuar no tape al músico.

¿Qué proyectos vienen?

Estoy produciendo a nuevos artistas y seguiré promocionando mi álbum; además estaré en una novela que lanzarán pronto.