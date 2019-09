Juan Felipe Díaz, una nueva referencia a la hora de emigrar a Canadá

El éxito de PlanetaJuan en Montreal

Nicolás Marín Navas

¿Cómo nace Planeta Juan?

Yo hice en Montreal una maestría en mercadeo general. Había una materia solamente que era de mercadeo digital, pero es algo muy a grandes rasgos. Hubo un día en clase, cuando nos hablaron del impacto de internet y los más de 200.000 posts que hay en Facebook por minuto, en que pensé que podía jugar con Instagram para ver cómo funcionaba. En ese momento tenía mi cuenta personal, pero me cambié el nombre a Planeta Juan. Me puse así por molestar; entonces empecé a subir una foto de un viaje y otras viejas que tenía guardadas.

No entendía cómo hacía la gente para llegar a 1000 me gusta. Empecé a saturar las fotos para que los atardeceres se vieran vibrantes en unas fotos horribles, puse hashtags, y me comencé a dar cuenta de que hay un movimiento de Instagram en el que se meten 20 cuentas de viajes y a la misma hora todos publican y se dan me gusta y comentan; entonces el motor de la red social piensa que esa foto es cool; entonces la comparte a más gente.

En ese proceso me empecé a volver loco, porque se convierte en una obsesión por pelear con una máquina, que al fin y al cabo es un algoritmo, sin ni siquiera saber lo que uno está haciendo.

Llegué a tener los mil likes, pero no me sentía satisfecho. No entendía para qué me servían. Siempre había tenido una curiosidad con el mundo del video y alguna vez hice un video que quedó chistoso, pero hasta ahí. En Montreal me acordé de ese episodio y me puse a hacer un video y pensé que si no era mejor crear Planeta Juan en Youtube y ponerme. Ahí fue que nació el canal.

¿Qué diferencias encontró entre el contenido que subía antes con el del canal?

La diferencia entre esas fotos saturadas con un atardecer súper rojo violento y un vídeo de un colombiano en Montreal, es que el segundo está contando una historia que a la gente le interesa escuchar. La foto saturada es una en un millón y si uno quiere ver una linda foto de Nueva York busca en imágenes de Google. Empecé a contar historias, el día a día y me apasioné.

Desde el primer video, en abril del 2017, con dos suscriptores, que eran mi mamá y mi abuela, no he dejado hacer un solo video por semana.No he tomado vacaciones ni he descansado. No porque no quiera; porque siento que un día en que no esté tomando una foto, haciendo un video me siento vacío. Se volvió una necesidad. Necesito ponerle pilas a la cámara, ponerle el filtro al micrófono, salir a grabar algo, y eso es algo que yo nunca había sentido, es decir, tener un hobbie.

Y ahí encontré esa alternativa que me ayudó a querer más a Montreal porque en cierta forma Montreal es el que me ha permitido tener un buen tema, la tranquilidad de salir con mi maleta llena de cámaras, lentes, dron, vainas en la calle, en el metro y no pasa nada. Me di cuenta de que no solo mi abuela quería ver cómo quitarle la nieve al carro, sino que hay mucha gente interesada en venir a Canadá y que les parecía de otro planeta.

Empezó a causar intriga, llegaban comentarios de gente que no era mi familia. Después de un tiempo el canal llegó a mil suscriptores y yo estaba que no lo creía. Hace poquito llegó a cien mil y ahorita vamos para 200.000.

¿Cómo construye su contenido sin caer en el clickbait?

Hace un par de semanas, por ejemplo, el gobierno de Canadá dijo cuáles son los requisitos para aplicar al nuevo programa de inmigración, que es rural y norte, que es para recibir varios cientos de miles entre 2019 y 2020. Un buen título para un clickbait es: "El programa más fácil y rápido para ir a Canadá. Aplica ya". Pero es un mail clickbait porque es totalmente mentira, porque no es ni el más rápido ni el más fácil; es todo lo contrario. Un buen clickbait, que no lo es tanto, es responder, sabiendo los requisitos, lo que la gente está pensando.

La gente está pensando que puede estar difícil con tantos requisitos, esa es la pregunta principal. Sabiendo eso, el buen título para ese mismo video sería: "Analicemos los requisitos: ¿está fácil o difícil?” Con ese título le estoy apostando a lo que ellos están pensando. Ellos ven un video que les pone en duda lo que piensan y quieren saber conmigo si es fácil o difícil.

Definitivamente ponerse en el papel de los que están aplicando es mejor idea porque yo sé cómo están pensando, porque yo hice el programa de inmigración y entiendo. Sé que esa es la pregunta principal y por eso lo aclaro. Segundo, con los likes que tuve estoy comprando simplemente que esa es la pregunta que la gente quiere saber. En vez de buscar cómo hacer que hagan click en mi video, desde que uno provea el clickbait está bien. Si es mentiroso pues malo para el canal de uno. Puede tener un millón de vistas, pero es un millón de personas que no van a tener credibilidad en uno.

No hay una forma rápida y fácil de viajar a Canadá a no ser de que usted tenga la plata para venir a estudiar, y eso es la gran minoría. ¿La gente que lo sigue cree que sí es fácil y rápido venir a Canadá?

Hay muchos que no tienen ni siquiera cómo hacer el proceso migratorio y están entrando en los videos para empezar a empaparse del tema. Hay otros que dicen "ya estoy en la última etapa, me falta solo un paso”. Es gente que sabe cómo funciona. De pronto hay gente que se cree que es fácil y rápido, pero pues hacen click y se dan cuenta de que no es así. La audiencia tiene la capacidad de darse cuenta cuáles videos sirven y cuáles no, cuáles dan confianza y cuáles no. Internet es así, así funcionan los canales de cualquier tema.

¿Se ha equivocado alguna vez con algún dato?

Se ha vuelto una pasión y un trabajo, lo cual es exactamente lo que yo estaba buscando. Y una responsabilidad también grande porque se necesitan unos 100 videos para llegar a 100.000 subscriptores, pero se necesita un video para embarrarla; entonces toca con un nivel de responsabilidad bien grande. Me he equivocado en cosas chistosas que después en algún momento hago referencia a eso y admito el error.

Uno aprende a reírse de sí mismo. No ha sido un problema grave. Por ejemplo, un error sería hacer que la gente invierta una plata en una agencia de inmigración y que lo robe. A mí me han llegado ofertas de abogados, de agencias de inmigración de Colombia para que me junte con ellos y les mande gente. Suena financieramente muy tentador, pero eso sería patear la lonchera porque yo no puedo hacer una publicidad con algo que a mí no me da el 100% de confianza.

Yo digo siempre en los tuits o en la información de los videos que la mejor agencia de inmigración que existe es la página de Canadá.ca. La gente puede hacer el proceso migratorio sola. Un error es que la gente no lo sabe y ese error cuesta mucha plata.

El trabajo de dos años en el canal no se puede poner así en juego por ponerse a promocionar juguetes sexuales que vienen de China. Me iban a vender una caja llena para hacer un unboxing y sí, si uno vive de esto uno ve la platica irse, pero al final no importa. Todo eso lo he aprendido con sentido común, siendo un consumidor de Internet al cien por cien para entender en lo que creo o no creo, me gusta o no me gusta.

¿Cómo está el campo laboral y educativo en Canadá para migrantes?

Llegué hace ocho años con la residencia permanente. Tenía tres mil dólares en mi bolsillo. Me gasté mil. Empecé a trabajar de Bartender por ahí. ¿Por qué? Porque yo quería ser Bartender en una ciudad como Montreal, cosmopolita, joven, a los veinte tantos de años. Vine a estudiar y me pareció un buen combo.

Estoy en las páginas amarillas desde hace un tiempo. Estudiaría aquí, pero si fuera con la intención de vivir acá. Estudie algo que tenga sentido en cuanto a lo que está en demanda laboralmente en el país.Si uno estudia en Canadá cuando le dan el diploma hay unas carreras que le permiten aplicar a la residencia permanente en el momento en el que obtiene el diploma. Y no tiene que hacer carreras de tres años, puede ser un técnico. Hay otras que en vez de darle la residencia de una vez, le dan el mismo tiempo que usted estudió de permiso de trabajo.

En su momento preparé mi hoja de vida. Eran dos páginas súper sencillas. De cinco hojas de vida que mandé un sábado, cuando ya estaba cansado de ver Game of Thrones, me llamaron de tres. Me tocó comprar una corbata, ir a hacer entrevistas porque estaba recién llegado de un viaje que hice a Colombia de tres meses.

¿Y si uno quiere volver a Colombia?

Personalmente no me devolvería, pero ahí tengo sentimientos encontrados porque mi trabajo es enamorar a la gente de Canadá para que se vengan a vivir acá. Estoy de cierta forma robando el talento a Colombia, lo cual me pone a pensar 'Colombia se está quedando sin mano de obra calificada y yo aporto un porcentaje pequeño a que eso ocurra’. De pronto lo patriótico sería ir allá y cambiar el país. Pero entonces la palabra patriotismo no me encaja mucho en mi vocabulario porque eso significan fronteras y el mundo es libre; entonces uno puede estar en cualquier lugar y debería hacer todo igual.

En algún momento me salió una oferta laboral en Colombia, hice un video al respecto en el canal. El salario que ofrecían era muy tentador, pero le dije que no. Si hubiera estado en Colombia ese hubiera sido el trabajo de mis sueños. Mi mamá me preguntó si estaba seguro, y le dije que acá puedo caminar con el celular en la calle. Es algo tan sencillo como eso.

Si Bogotá no tuviera el tráfico y la inseguridad que tiene es la ciudad de los sueños. Profesionalmente hablando, creo que volver sí abriría puertas. Hay gente que no se adapta. Le da duro la soledad. A mí me ha dado duro, pero creo que ya me acostumbré, al punto de que ya me gusta. El invierno a muchos les da duro, a mí nunca. Lo que creo que pasa es que la gente nunca se ha montado en una tabla de snowboard.

La mentalidad que tenemos los colombianos, que no está ni bien ni mal, es que salimos del Bachillerato y es entrar a una carrera profesional de cinco años. Pero si la idea es venirse para Canadá, con esa misma plata que se va a gastar en cinco años, inviértala acá en año y medio, algo que le da la residencia y, mientras sus amigos terminan la carrera, usted ya terminó la carrera, lleva tres años trabajando, es residente canadiense, ya está pidiendo la ciudadanía, tiene hasta su propio apartamento y está hecho.

¿Ha comparado Montreal con otras ciudades universitarias? ¿Cómo queda parado?

Con Australia y algunas de los EE. UU. He hecho colaboraciones con un chico youtuber que se llama Óscar Alejandro, vive en Miami. Hemos hecho videos comparando Canadá contra EE.UU. en varios factores. Para mí siempre gana Canadá, para él siempre gana EE.UU.

Los argumentos míos para decir que Canadá gana son los que yo mismo escogí. En EE. UU. viví un tiempo y terminé escogiendo Canadá; estuve un tiempo en Francia y preferí Canadá; me di una vuelta por Inglaterra, terminé escogiendo Canadá. Todas las vueltas y esos momentos era para ver dónde vivía. Montreal tiene universidades top en el mundo. EE. UU. jamás me ofreció una alternativa.

El ritmo de vida de allá me pareció que sólo es trabajar, trabajar y trabajar para poder tener un estilo de vida que se inserta en la rueda de un sistema que gira sin control. Creo que en Canadá el sistema está hecho para la gente tenga más tiempo libre. En los trabajos que estaba aquí a las tres y media o cuatro en la oficina no hay nadie. Desde que era operario a nivel gerencial siempre ha sido el mismo cuento. En verano el día empieza a las cuatro de la tarde.

Él, por el contrario decía que no hubiera podido vivir con el clima. En Florida tiene playa, buen clima y el sol. Es algo personal y a él le conviene más; pero sí he recibido varios mensajes de gente que vive en EE. UU. y me pregunta como ciudadano americano cómo puede venir a Canadá.