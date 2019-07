Presenta su libro para mejorar el clima laboral

El mago Daniel Giandoni revela “El truco” de las relaciones empresariales

Hans Vargas Pardo (Cali)

Daniel Giandoni dejó la economía para dedicarse a la magia. Archivo particular

¿Quién es Daniel Giandoni?

Soy un economista que dejó a un lado las tablas de Excel para dedicarme a lo que realmente me apasiona, la magia. Al principio fue a escondidas de mi familia, pero la apuesta salió bien. Actualmente cuento con 15 años de experiencia en las tablas (pero de los escenarios) y he ganado premios en el Festival de Magia InkaMagic en Perú y el Subcampeonato Latinoamericano del Flasoma, que es como la Copa América de la Magia. He sido jurado de distintas competencias profesionales de magia, además de consultor de magia de la película venezolana Dos de trébol. También actué en los Festivales de Magia más importantes del mundo.

¿De qué se trata su obra “Más allá del truco”?

Es un libro que nació de la necesidad de compartir las herramientas psicológicas que uso como mago y que son usadas en un escenario, para poder lograr conexiones emocionales con el público. Son técnicas de magia para profesionales de la magia, pero que también son aplicables al entorno corporativo para lograr distintos objetivos, como el trabajo en equipo y liderazgo. También ayudan a marcar diferencia en el mercado laboral a través de la innovación.

¿Cuál es el truco para mejorar las relaciones entre los trabajadores de una empresa?

En las empresas, al igual que en los espectáculos de magia, nos encontramos con un público escéptico, que no cree en su líder o en los procesos; entonces lo que hago como mago es romper esa barrera de incredulidad, a través de herramientas de persuasión y comunicación para poder liderar y complacer a una audiencia. Mi trabajo en las empresas se basa en poner esas herramientas mágicas a disposición de la compañía para lograr un ambiente laboral positivo.

¿Su experiencia plasmada en el libro se sale de todas las otras técnicas para mejorar el clima laboral en las organizaciones? ¿Se basa en alguna? ¿La complementa?

Se complementan totalmente… En el libro hablo de ciertas técnicas usadas en el mundo de la magia que se ajustan también al mundo empresarial, por ejemplo uno de los capítulos trata sobre el proceso de innovación que uso como mago, basado en un método para generar ideas. Con ese método puedo trabajar la creatividad de los empleados, para que puedan ver otras perspectivas sobre un mismo tema, teniendo la magia como plataforma principal. Estas técnicas son perfectamente traducibles a cualquier empresa, causarle emociones al espectador logrará una conexión real, ya que tocamos sus sentimientos. Por lo tanto, cualquier mensaje será entregado de forma más directa y efectiva: la memoria guarda con más facilidad los datos que tengan alguna carga afectiva, en comparación a los datos que se asocien a sensaciones físicas.

¿Los consejos plasmados en su libro se pueden aplicar a todas las organizaciones o existen algunas a las cuales hay que aplicarles otros “trucos”?

Cada empresa es un mundo que necesita enfoques personalizados según el área que quieran trabajar... A través de la magia se puede lograr cualquier objetivo empresarial, desde ventas, trabajo en equipo, liderazgo o sencillamente transmitir un mensaje de manera más original para tus clientes y tus trabajadores.

Lo que explica el libro son las herramientas bases que ayudan a conectar emocionalmente con un espectador, ya sea un público en un teatro, un grupo de trabajo de una oficina o potenciales clientes de la compañía. Una vez que esa conexión se logre, no se necesitan más “trucos”… De hecho, el libro empieza con una frase de Maya Angelou que dice: “Todos olvidarán lo que dijiste, todos olvidarán lo que hiciste, pero nadie olvidará lo que les hiciste sentir”. ...Precisamente conectar con las emociones genera la memorabilidad.

¿Qué es lo más “mágico” que ha logrado en las organizaciones a través de sus métodos?

Lo más mágico ha sido poder mostrar la importancia que tiene la magia como arte para nuestra sociedad. Estábamos acostumbrados a que un mago era invitado a trabajar únicamente en eventos sociales y, hoy en día, la magia está presente a nivel corporativo. Tiene un poder muy grande y las empresas más importantes del país confían en esto para sus proyectos. Si tuviera que mencionar algo en específico, te diría que una de las mejores experiencias que he tenido fue capacitando a los gerentes nacionales de una empresa para que pudieran lograr una comunicación asertiva a través de la magia para su equipo comercial.

¿La magia existe solo a través del mago o cualquier persona puede producirla y contagiar a los demás?

Sin lugar a duda, la persona tiene que nacer con la picada del “gusanito artístico”, pero la magia existe para cualquier persona que esté dispuesta a ella... Por más que estemos hablando de magia, atrás hay un montón de trabajo, de trasnochos, de horas de práctica, de ensayo y error, de dedicación y de estudio. Al igual que cualquier carrera universitaria, se trata de amor, disciplina, pasión y dedicación… En mi caso, montar una rutina nueva para mi show y dejarla lista para presentarla me toma entre 4 y 6 meses.

¿Considera que sus métodos podrían funcionar para mejorar la situación de un país? ¿En la actualidad cuál nación, cree usted, necesita ser intervenida a través del método que propone en su libro?

Totalmente, estoy convencido de que es así… El arte, la cultura y la magia son valores que nos convierten en una mejor sociedad y que hacen que un país o una empresa tenga bases más sólidas para su gente. Si tengo que nombrarte una nación, te nombraría la mía, Venezuela. Hoy más que nunca es un país que necesita magia y allí estaremos cuando el momento lo requiera.