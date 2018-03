Carolina Soto creó su propia marca de zapatos y será mamá por segunda vez

El nuevo rostro de “Día a día”

El Espectador

Llegó a “Día a día” de Caracol TV. ¿Qué habrá de nuevo en este programa?

Día a día se renovó totalmente. A partir de ayer todos tuvieron la oportunidad de ver algo diferente. Estoy con Catalina y Mónica, hay un set nuevo, seguiremos con nuestras corresponsales y Mauricio será la cuota masculina de los viernes. Tendremos un chef que nos dé consejos de cocina.

Ahora será un programa muy femenino.

Lo es. Las mujeres son las que más nos ven. Catalina, Mónica y yo ya nos hemos vuelto superamigas y la idea es transmitir la energía que tenemos las tres al programa y que la gente se logre identificar con alguna de nosotras.

¿Cómo se dio la llegada a “Día a día”?

En diciembre me hicieron la propuesta. No me lo esperaba. Estaba en el Canal Uno y llevaba poco tiempo allá. Me pareció muy chévere porque Día a día es un programa que lleva muchos años y me encantó que me tuvieran en cuenta para esta temporada. No pude decir que no a la propuesta.

Hace poco tuvo a su hijo, Valentino. ¿Cuál ha sido el aprendizaje más grande en su rol de madre?

Ser mamá es la mejor faceta de mi vida. Todos los días aprendes y te diviertes con algo supersencillo. Ahora cada día es chévere porque siempre pasa algo en la casa. He aprendido muchísimo. Todas las noticias difíciles que tienen que ver con la infancia te llegan, entonces quieres hacer algo y ayudar a los niños. La familia sigue creciendo.

Está esperando una niña.

Estoy otra vez embarazada, es un bebé planeadísimo porque con Valentino me demoré un año en quedar embarazada y tenía miedo de demorarme mucho otra vez. Empecé la tarea y quedé en embarazo en el primer mes. Ya tengo cuatro meses.

¿En sus planes estaba tener la parejita?

Claro. Siempre he querido tener una familia grande. Mi esposo es paisa, entonces más todavía: él quiere tres hijos y ha sido parte de nuestros proyectos. Como mamá quería tenerlos seguiditos, porque me parece mucho más chévere para ellos como hermanos poder disfrutar de los mismos planes.

¿Será complicado manejar su vida profesional siendo mamá de dos bebés?

Para nada. Nosotras las mujeres tenemos una capacidad grandísima de empoderarnos de cada una de las facetas que queremos desempeñar. Depende del tiempo y de la actitud que se tenga. Este trabajo me cae de perlas porque es en la mañana y tengo tiempo para mis bebés en la tarde. También tengo mi empresa de zapatos y muchas veces toca esperar a que mi hijo se duerma para sentarme en el computador a trabajar.

Sus compañeras de “Día a día” también son mamás. ¿Eso hace que se entiendan más?

Con Catalina ha sido superchévere porque estamos viviendo etapas muy similares. Valentino y Cristóbal tienen casi la misma edad y hemos hecho un clic muy chévere por ese lado.

Se ha convertido en una “influencer” de redes sociales para las mamás. ¿Cuál es el mayor consejo que puede dar?

Que se dejen llevar por su instinto maternal, porque todas las mujeres siempre sabemos cómo llevar a nuestros hijos según lo que sintamos en nuestro corazón. Apenas nos entregan ese bebecito el día que nace, uno sabe por dónde es la cosa. Cada niño es muy diferente, todos tienen su personalidad, lo más importante es irlos conociendo y probar diferentes alternativas para ver cuál funciona con cada chiquitico.