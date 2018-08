Simon Ghraichy, autor de “Héritages”

El poder del piano

El Espectador

¿Dónde transcurrió su infancia?

Nací y crecí en el Líbano; viví mis seis primeros años allí. Luego fuimos a París por causas de la guerra civil, en los años ochenta y noventa. Me considero francés también, porque llegué a ese país muy joven, y después de ahí todos mis retos, mis amigos, mi escuela, el piano, el conservatorio, todo fue en París. Desde ahí he vuelto al Líbano varias veces. Tenía a mis abuelos por el lado de mi papá que vivían allí, entonces íbamos cada verano para verlos. Ya fallecieron, lamentablemente, y voy mucho menos, pero le tengo mucho cariño al Líbano.

¿Qué músicos lo han influenciado y por qué razón?

Como pianista clásico, el pianista que adoro y que me ha influenciado mucho es Vladimir Horowitz. Es uno de los primeros que escuché, porque teníamos discos de él en la casa, pero también, cuando me volví músico y aprendí el arte de la música clásica, descubrí que es uno de los pianistas más finos, de los más extravagantes y extraordinarios, y eso se escucha en cada nota que toca. Cuando me ponen a Horowitz, lo puedo adivinar sin mirar el álbum, por tener un sonido y una articulación tan personal. Y es lo que cada músico busca: tener una identidad tan personal, que uno toca solamente tres notas y dicen: él es Vladimir Horowitz, o él es Rubenstein. Él tiene esa capacidad.

Usted ha tenido la oportunidad de conocer compositores y músicos latinoamericanos que no son tan conocidos en Europa. ¿Qué riqueza tienen?

Tienen la riqueza de ser auténticos, tienen la autenticidad de su cultura y están comunicando en medios muy diversos la cultura propia. Por ejemplo, Ernesto Lecuona, que me tocó mucho, es un compositor cubano, un poco como el Gershwin cubano, que trató toda su vida de hacer composiciones clásicas intelectuales, en el estilo clásico, pero con influencias cubanas y caribeñas, con los ritmos y las armonías del Caribe. Así que esto me interesa mucho comunicarlo al público, y me interesa que estos compositores sean conocidos por los genios que son.

Usted tiene orígenes franceses, mexicanos y libaneses. ¿Qué diría que tiene de francés, qué de mexicano y qué de libanés?

De francés tengo todo, porque me identifico como francés y estoy muy orgulloso de pertenecer a una nación como Francia y de tener la cultura francesa en mí. Creo que lo que más me emociona y con lo que más me identifico de esta cultura es la fineza, el modo de vestir, el modo de hablar, de escribir, en la literatura, en la música. . De libanés tengo una gran diversidad y la capacidad de adaptarme en todas las situaciones, porque el Líbano es un país de inmigración, es un país de viaje. De mexicano, y de latinoamericano en general, creo que tengo la sangre caliente y explosiva, y el calor humano.

Sus puestas en escena tienen luces, tienen proyecciones, imágenes visuales. ¿A qué obedece esto?

Tengo muchos amigos artistas que son artistas visuales, o fotógrafos, o DJ, o hacen formas muy diferentes de arte. Es muy interesante y muy importante para mí. Quiero llamar a un público más joven y tengo esta curiosidad de salir del medio clásico y descubrir otros medios.

¿Qué piensa de tocar en Bogotá? ¿Cómo podemos prepararnos para su concierto?

El concierto en Bogotá será en dos partes, la primera es una obra mayor del compositor alemán Robert Schumann, la Humoreske Op. 20, una de sus obras principales, una de sus obras más complicadas. Y en la segunda parte habrá obras de mi último álbum con la Deutsche Grammophon, Héritages, y se trata de varios compositores latinoamericanos, franceses y españoles.