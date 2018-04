Es el hijo de Marcela Mar y Gregorio Pernía

Emiliano Pernía debuta en la actuación

El Espectador

Emiliano Pernía dice que en este momento no busca trabajo, está en la búsqueda de buenos maestros.

Emiliano Pernía dice que en este momento no busca trabajo, está en la búsqueda de buenos maestros. Nicolás Corredor

¿Cómo ha sido su proceso de formación actoral y profesional?

Soy un actor en proceso. Tomé un taller en la escuela de Juan Carlos Corazza, en Madrid, en el cual me di cuenta de que quería ser actor. Pickpockets (Carteristas) es mi primer trabajo.

¿Cuál es el sentimiento más grande en este momento: protagonizar la primera película o protagonizarla junto a un actor como Carlos Bardem?

Me siento afortunado de haber tenido la oportunidad de pararme al lado de semejante actor. Debo decir que aprendí de Carlos (Bardem) e intenté aprovecharlo al máximo en escena. Es de esos actores que realmente se transforman. Me emociona ver la reacción del público a las acciones de nuestros personajes.

¿Emoción o miedo al trabajar junto a Marcela Mar?

Emoción. Desde pequeño admiro el trabajo de mi madre y cuando tuve la oportunidad de compartir tremenda pasión con ella, me lo tomé con mucha seriedad. Sin embargo fue como un juego, porque estábamos actuando de madre e hijo, pero no era nada parecido a nuestra relación del día a día.

¿Cuál fue el mayor aprendizaje al trabajar con el director Peter Webber?

Él me enseñó mucho. De él aprendí lo que es tener visión a la hora de contar una historia, aprendí que podía cometer errores y que él siempre iba a estar ahí como director para guiar e instruirnos. Su conocimiento me inspiró a no ser sólo actor sino artista.

¿Cómo preparó el personaje que interpreta en “Carteristas”?

Entre mi mamá y yo construimos a Fresh. Leímos el guion juntos y analizamos al personaje desde la descripción de la historia. De ahí en adelante usé más que todo mi imaginación y los consejos que ella me dio. Caminé mucho por la calle y empecé a estar más consciente de lo que veía y pasaba a mi alrededor. Necesitaba untarme de eso.

¿Cuánta improvisación se le permitió en el rodaje de la película?

Más que improvisar fue proponer. Creo que todos quisimos ser fieles al guion y la narrativa de la historia. Muchas veces me surgían ideas y le preguntaba al director qué le parecían. Él aceptó mis propuestas el 90 % de las veces. Peter fue un maestro por su generosidad y experiencia.

Todos los actores tienen un proceso que incluye trabajos en teatro y televisión. Usted arrancó por el cine, que es el sueño de casi todos los actores. ¿Se siente afortunado?

Sí, me siento muy afortunado. Al crecer al lado de mis padres me he dado cuenta de que es una profesión donde se conjugan el talento, la suerte y la fortuna de que lleguen los personajes y las historias más interesantes.

¿Por qué protagonizar un filme sobre cómo delinquir en Bogotá?

Carteristas es una historia que podría suceder en cualquier ciudad del mundo. Tuvimos la suerte de que Peter Webber la quisiera contar aquí. Fresh, mi personaje, presenta una ambigüedad muy interesante. Es un ladrón y punto. Robar no le trae bien a nadie, pero cuando logramos conocerlo y entenderlo vemos que es una persona con sentimientos que puede sentir alegría o tristeza, incluso amor por otros. Lo veo como un malo que no le quiere hacer mal a nadie, y ahí reside su conflicto interno.

¿Cómo ve la actual industria de la televisión y el cine en Colombia?

Admiro y respeto la televisión. Mis papás surgieron de ella como actores. Me gustaría ver más cine colombiano. Le tengo fe y admiración a la industria del cine, siento que tenemos muchas historias de las cuales debemos apropiarnos y contar correctamente.

¿Qué tan difícil es ejercer una carrera con el legado de Marcela Mar y Gregorio Pernía?

Me gusta la idea de que crezca la estirpe actoral en mi familia. Me siento honrado por los padres que tengo y espero llegar muy lejos en mi carrera.

¿Qué proyectos tiene?

Por ahora, lo más importante es acabar el colegio, este es mi último año. No busco trabajo, busco formación y buenos maestros. Tengo la necesidad de aprender para luego volver.