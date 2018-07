...En 2010 creó su empresa de distribución musical

Emmanuel Zunz, detrás de una plataforma social de la música

El Espectador

Usted siempre se presenta como un ex músico, ¿se puede ser un exmúsico?

Infelizmente, se puede ser un exmúsico. Por ejemplo, yo he dejado de tocar mi guitarra por más de nueve meses. Todavía sigo siendo un músico de corazón, pero en la parte técnica creo que ya no lo soy. Antes practicaba de 6 a 8 horas diarias, y eso no pasa en este momento.

¿No le hace falta hacer música?

Sí, si me hace falta. Mi profesor de guitarra me dijo en una oportunidad: “si tú puedes imaginar que puedes hacer algo diferente a la música es porque no lo eres del todo”. Yo puedo imaginarme en otros escenarios distintos al de la música y, tal vez, por eso dejé de tocarla como artista. Los músicos no pueden tener un plan b, yo lo tuve.

¿Su sentimiento por la música es distinto, ahora cuando ya no la ejecuta con la guitarra?

Cuando pasé a este lado de la música el sentimiento cambió. Estoy en este momento en el renglón del negocio, pero mi intención siempre es construir y esa es mi mayor aspiración como emprendedor. Yo puedo ser un emprendedor sin hacer música, así que lo que tengo en la mira es la creación y me gusta ser innovador.

En 2010, usted creó su empresa ONErpm, ¿por qué se decidió a fundarla?

En 2005 tuve por primera vez la idea de tener una empresa que trabajara por la música. Se trataba de una disquera de corte social, porque buscaba artistas marginales y una parte de las regalías las invertíamos en la educación. Fue un modelo social que duró dos años, pero me faltaba el trabajo con las nuevas tecnologías para lograr un mayor impacto. Así nació ONErpm que beneficia al ecosistema y a todos los componentes de la cadena musical.

En estos ocho años de ejercicio con la empresa ¿ha cambiado su visión comercial?

Siempre está evolucionando. La misión de ONErpm sigue siendo social, y a mí me motiva la creación de un sistema artístico más equitativo para todos. El objetivo lo hemos cumplido porque ahora tenemos una plataforma totalmente transparente, con estadísticas diarias, así que los artistas pueden confiar en nosotros porque los números siempre se exponen. La empresa es un punto intermedio entre una disquera tradicional y un distribuidor.

¿Cómo convence a los artistas para que entiendan que su arte debe ser rentable también?

Eso se hace con honestidad. La plataforma es abierta, así que hoy estamos haciendo entre 600 y 800 distribuciones de contenido por día. Por el volumen que tenemos no nos podemos dedicar a cada caso, pero sí nos encargamos de crear una estrategia acorde con las necesidades y las calidades de los artistas.

¿Tiene vínculos actuales con las disqueras tradicionales?

No. Las disqueras son nuestra competencia. Yo lo que intento siempre es que los artistas se queden en nuestro ecosistema y les trato de mostrar que el trabajo de ONErpm es una labor más adecuada en esta época contemporánea. El mercado está creciendo para todos por fortuna.

¿Cuál es la participación del mercado que tiene ONErpm en Brasil, su país?

En este momento tengo el 20 % del mercado en Brasil, que después de Estados Unidos es la segunda plaza más grande, en términos musicales. Las disqueras tienen más de cien años de catálogo, pero ahí les vamos haciendo la competencia.

¿Para crear ONErpm se inspiró en una empresa existente?

No. Yo diseñó este concepto de un ecosistema social. La libertad me dio la posibilidad de explorar la creatividad y así nació la empresa.

¿Cómo ha sido el trabajo con las redes sociales?

Es una labor totalmente integrada. Redes y plataformas vamos en la misma vía. Las redes sociales son la fuente más oportuna para redireccionar lo que hacemos.

¿Además de Brasil, en dónde funciona su empresa?

En este momento estamos en Bogotá, Buenos Aires, Miami y Los Ángeles, porque mi foco siempre ha sido América Latina.

¿Cómo llegó a Colombia?

En 2009 me presentaron a Systema Solar y de ahí me interesé en Colombia. Esa fue la primera banda de este país con un perfil en nuestra empresa.

¿Qué proyectos vienen?

Acabamos de lanzar una nueva plataforma con muchas herramientas novedosas, en términos de contabilidad, y también automatizamos la entrega de videos para Apple Music.