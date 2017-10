Ernesto Pérez también estudió en la noche

Es Germán Jiménez en “La nocturna”, novela de Caracol TV

¿Cómo fue su experiencia con “La nocturna”?

Fue muy bonita, no había un protagonista específico, sino que éramos diez personas de acá para allá. Éramos como una familia y la despedida nos dio muy duro. De verdad el trabajo era como un salón de clases en el que cada uno aprendía.

Los personajes se convirtieron en referentes para la gente.

El público se identificó con las historias que tenían. El campesino que llega a la ciudad a estudiar, la persona que tiene una empresa y quiere prepararse para saber más de ella, aquel que ya hizo una carrera o quien la dejó a la mitad y quiere terminarla.

Germán, su personaje, logró acercarse a los espectadores.

Mi historia es muy familiar, del muchacho que quiere luchar por sus sueños. Un personaje que viene de un entorno campesino, de Somondoco, Boyacá, y los papás creen que lo mejor para él es llevarlo a la capital para que estudie y en el futuro pueda administrar la finca que les pertenecía. Él no quería estudiar en la capital, sino estar con su familia, pero se va con el sueño de estudiar para ayudarlos. Dentro de su “buena papa”, la gente se aprovecha de él, no le va bien en el amor.

¿Cómo se recupera?

Con el tiempo y la experiencia, como cualquier persona, pero sin cambiar su esencia y su personalidad, siendo buena gente, ayudando a los demás. Ayudar es lo más importante y deja una bonita enseñanza.

¿Se identificó con Germán Jiménez?

Sí, a mí desde pequeño me ha gustado el campo, el olor a tierra, la paz que puede generar ese espacio. Más que seguir el ejemplo de Germán Jiménez, hay que pensar que la gente es muy viva y él no, él es honrado, justo, juicioso y echado para adelante como debería ser una persona.

Usted estudiaba odontología y terminó en la actuación.

Terminé mi colegio, me encantaba la literatura y quería estudiar algo que no tuviera nada que ver con matemáticas. Me entró la espinita de estudiar odontología, empecé, era feliz con eso y no tenía nada de números, pero había empezado porque a mi papá le estaba yendo bien económicamente y luego tuve que parar.

¿Por qué lo dejó?

No podía trabajar para ayudarle a él, porque es una carrera en la que entras muy temprano y sales tarde a seguir estudiando... no pude terminar. Hice tres años, o sea seis semestres, pero durante ese tiempo tenía en la cabeza que quería trabajar también con el arte. Cuando pasó eso, decidí no quedarme quieto, vendí todo el instrumental de odontología que tenía y empecé a pagar mi carrera de artes escénicas.

¿Dónde estudió?

Ahí empezaron mis clases en la nocturna, trabajaba en el día y estudiaba en la noche mis clases de artes escénicas en la cadena de actuación En Escena. Me fue muy bien, tuve grandes profesores. Mi consejo es que, si alguien quiere ser actor, lo estudie en una universidad, porque tiene cinco años en los que le ofrecen muchas cosas.

Estuvo nominado a los Premios TV y Novelas con el personaje de Germán Jiménez.

Nunca había estado nominado o había ido a unos TV y Novelas. Nos divertimos y la pasamos bien. Pero estaría de acuerdo con que en el país eligieran personas que se esfuercen por su trabajo actoral, que hagan personajes donde no se vea quién es el que lo interpreta, porque un actor no es quien se refleja a sí mismo. Más que una nominación, para nosotros es el respeto al trabajo.

¿Cuáles son sus proyectos?

Seguir trabajando y llevando mensajes positivos a la gente. La misión de un actor es trabajar para el público, llenarlo de sensibilidad, alegrarlo… ¡Eso es lo más bonito de la profesión! Acá estamos congestionados de tanto narcotráfico, tenemos que cambiar eso. Vienen productoras a hacer productos sobre el tema, cuando en realidad tenemos mucho más que mostrar.