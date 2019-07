La Red Zoocial

“Es muy duro ver a tu mascota envejecer”: Darcy Quinn

¿El perro es el mejor amigo de las mujeres?

Es posible... Después de un día duro, llegas a la casa y este animalito te espera con tanta felicidad, que estoy convencida de que son los mejores amigos de los humanos. Si yo hubiera tenido una mascota antes me habría evitado tantas malas decisiones, llamadas que no debí hacer...

¿Por qué recoger perros callejeros?

Yo crecí entre animales, en El Tambo (Cauca), pero tuvimos que salir de allí en una situación difícil. Entonces yo bloqueé esa parte de tener animales. Cuando estaba casada, mi exmarido llegó con una perrita; yo puse el grito en el cielo, pero al otro día ya estaba muerta de amor por Blacky. Y creo que ella despertó ese amor animal que yo tenía dormido. Años después, llegó Toño, que me lo encontré en una gasolinera, entonces me lo llevé a mi casa. Recuerdo que lo encerré en un cuarto, pensaba que iba a destrozar todo. Al otro día, estaba ahí quietico, no había hecho un solo daño... mejor dicho un angelito. Lo llevé al veterinario, lo operé y se quedó conmigo.

Muchas mujeres dicen que prefieren un perro que una pareja...

No las culpo, nadie tan leal como un perro. Sin embargo, no se trata de reemplazar. Hay gente que dice que no tiene niños porque prefiere una mascota, otros cambian el novio por un perro o un gato... Es una decisión personal, cada uno decide qué se acomoda más a su vida. Yo creo que si uno puede ayudar a otra especie, pues bueno hacerlo. Cada uno escoge sus causas.

¿Ahora su causa son los animales?

Pues estoy más involucrada en el tema, soy más activista: no solo los recojo sino que trato de involucrarme en campañas a favor de los animales y trato de darle información real a la gente.

¿Qué le puede aprender una persona a un perro?

Absolutamente todo: lealtad, fidelidad, dar sin esperar nada a cambio, estar firme en cualquier condición (pobreza, abundancia, enfermedad); un perro siempre está ahí.

¿El mejor recuerdo con una mascota?

No se me olvida una vez que tenía una cirugía y estaba muy nerviosa. Cuando me iba a ir Blacky corrió hacia mí y me abrazó como diciendo “todo va a estar bien”... Ellos de verdad desarrollan una conexión tan especial, sienten lo que tú sientes.

¿Por qué adoptar?

Es lo mejor que podemos hacer, hay tantos animalitos abandonados...

¿Regalaría una mascota?

Nunca. Esa es una decisión personal. En enero hay tantos abandonos de animales porque los papás, por satisfacer un antojo de los niños, les regalan animales. Luego se les pasa la fiebre y los dejan.

Lo más difícil de tener perros...

Cuando envejecen, eso es muy duro. Blacky tiene 13 años y ya entró en un ciclo de deterioro. Yo me estoy preparando ya con Blacky, porque está muy viejita. Tengo días muy tristes, pero le estoy dando todo el amor y la calidad de vida para que esté bien.

¿Lo mejor que puede hacer un dueño por su mascota?

Esterilizarla. Es que usted le hace un favor al animal y al mundo.

¿Una creencia falsa sobre los perros?

Que no hay que creer en cojera de perro... Eso es mentira, si cojean es que ellos no fingen.

¿Exagera la gente ahora con el cuidado de los animales?

No creo, hoy hay más conciencia, se visibilizan más los casos de maltrato y cada vez somos menos tolerantes con eso. Yo creo que vamos por buen camino en el tema animalista, sin violencia ni radicalidad. La idea es hacer esta lucha desde la tolerancia.

¿Cómo evitar humanizarlos?

No creo eso; al contrario, ellos son los que nos hacen más humanos, menos depredadores; además las mascotas son hoy una industria importante. A mí me gusta que se preocupen por los animales, que les den las cosas especiales que se merecen. Ningún cuidado con ellos me parece exagerado.