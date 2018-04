En la actualidad forma parte del programa “ESPN FC”

Fabián Vargas, dentro y fuera de las canchas

Usted es jugador activo de La Equidad Seguros. ¿Cómo ha sido su tránsito entre ser deportista y pasar a ser comentarista de fútbol?

Desde hace muchos años surgió la idea de comentar fútbol. Eso pasó desde que jugaba en el fútbol argentino y ahí tuve la oportunidad de ir a muchos programas especializados. Siempre que salíamos del aire, me decían que les gustaba la manera en la que me expresaba frente a una cámara. Desde ese momento me manifestaron que cuando me retirara de la actividad, tenía la puerta abierta en esta área.

¿Cómo ha aprendido el comportamiento delante de las cámaras?

Tuve una preparación académica muy fuerte. Creo que el 98 % de nuestros jugadores no han acabado el bachillerato, y eso me ha diferenciado. En mi casa siempre me inculcaron que debía formarme en la universidad y eso hice hasta que los compromisos deportivos me lo impidieron.

¿Cómo ha logrado la credibilidad para comentar fútbol?

Uno se va ganando esa credibilidad. La gente se da cuenta de la manera en la que uno se expresa e intuye las intenciones de quien manifieste los conceptos. Trato de ser muy natural y me gusta que la gente escuche el punto de vista de alguien que vive, siente y conoce qué es lo que está pasando por la cabeza del ser humano que está corriendo dentro de la cancha. El periodista, por lo general, ha escuchado qué es lo que se comenta dentro del camerino, mientras que el jugador de fútbol lo sabe porque lo ha vivido. Esa es la diferencia y lo que fundamenta la credibilidad.

Además de la credibilidad, en la comunicación existe la objetividad. ¿Cómo logra usted ser objetivo al hacer referencia a equipos en los que jugó como América, Millonarios y Boca?

No es nada fácil ser objetivo. Es muy difícil no meter el corazón cuando se está hablando de temas tan puntuales como América, Millonarios y Boca. Creo que muchas veces he hablado como hincha cuando me ha tocado defender la institución, pero la gente ha entendido que nosotros como jugadores o ex jugadores tenemos un rol distinto al del comunicador. No estamos en frente de la cámara para ser jueces, sino que más bien venimos a hablar sobre el deporte.

¿Cómo ve esta selección comparada con la que usted integró en alguna oportunidad?

Es muy diferente. En mi tiempo éramos muy pocos los que jugábamos por fuera del país, ahora es totalmente al contrario. Nuestra base brilla en el exterior. Los de ahora están acostumbrados a jugar con o en contra de los mejores del mundo cada ocho días y eso marca la diferencia.