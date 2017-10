Publicó un libro de cómics inspirado en las historias de su canal

Fernanfloo, el youtuber de los videojuegos

El Espectador

¿Por qué decidió ser “youtuber”?

No es que quisiera serlo, porque cuando empecé, ese término ni siquiera era conocido en Latinoamérica. En los primeros dos años no me pagaban, sólo lo hacía porque me gustaba y recibía buenos comentarios de mis seguidores, quienes me daban un feedback constante diciéndome que los videos quedaban bonitos y eran entretenidos. Me fue tan bien, que lo sigo haciendo hasta el día de hoy.

¿Cuándo comenzó a dedicarse de lleno?

En 2012. Pero mi primer video fue en 2007. La plataforma tenía dos años, abrí mi canal y subí muy pocos clips. Una vez discutí con mi hermano menor y me cerró el canal. Luego creé Fernan Flo.

¿Su gusto por los videojuegos le ayudó a hacerse famoso con su cuenta?

La clave es que hagas algo que te apasione y disfrutes a cada instante, porque si no, lo vas a dejar a los seis meses. Cuando yo empecé a hacerlo no era ni siquiera una moda, para muchos éramos freakies que no hacíamos nada. En 2014 empezó a crecer y muchos cambiaron de opinión.

La gente no creía en los “youtubers”.

No, no lo hacían. Aunque nunca esperé que la gente creyera en mí, yo sólo lo hacía porque me gustaba.

¿Qué videojuegos le gustan?

Muchos. Hace poco estaba jugando Player Unknown Battlegrounds, que es de supervivencia: caes en una isla prácticamente sin ropa y tienes que hacerte armas, botiquines y cosas para sobrevivir.

Háblenos de Curly, su mascota y protagonista de su libro de cómics.

Solo surra, duerme y come. La primera vez que salió en uno de mis videos, tenía dos años; ahora tiene seis. No sé cuál es su raza, jamás he tenido curiosidad por saberlo, pero tiene rasgos de poodle.

¿Por qué lo incluyó en los vídeos?

Me pareció gracioso grabar el juego y hacer como si él reaccionara a este, es puro entretenimiento, porque realmente él ve la pantalla y no hace nada. Cuando salía un espanto se asustaba y eso le gustó mucho a la gente, han sido pocos videos, pero alcanza 25 millones de visitas.

¿Por qué relacionó su libro de cómics con Curly?

La gente lo aprecia mucho, y como había dejado de sacarlo comenzaron a preguntar dónde estaba. Se me ocurrió contar su historia, esa fue la excusa perfecta para sacar un libro sobre algo que tienen presente las personas que ven mi canal.

¿Con qué alterna su oficio de “youtuber”?

Con más videojuegos. Si no estoy subiendo contenidos estoy jugando, pero por satisfacción personal. Llegó un momento en el que me cuestioné si estaba jugando para subir algo o porque de verdad lo estaba disfrutando, reflexioné y ahora subo menos clips, pero aprovecho más el proceso.

¿Por qué quiere ser más conocido en otros países y no en Nicaragua?

No es que no quiera ser famoso en Nicaragua, pero no me gusta que me reconozcan en la calle, es bueno salir como un ser humano normal. Eso de que me estén parando a cada rato cuando quiero ir al cine o a un centro comercial no es bueno.

México, Argentina y Colombia son los países que más lo ven, ¿pensó que iba a llegar a tantos lugares?

No, pero estoy feliz de haberlo logrado. Después del millón de seguidores llegó un punto en el que no lo disfruté tanto, porque te acostumbras a eso. Aun así, aprecio mucho a quienes se suscriben a diario.

¿Qué significó su primer millón de seguidores?

Felicidad.